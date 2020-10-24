ФК «Смолевичи» вылетел из высшей лиги 

В матче 27-го тура «Смолевичи» крупно проиграли так же борющейся за выживание «Городее» со счетом 0:4.



Источник: vk.com/fc__smolevichi

Игра между командами состоялась днем 24 октября в Городее. Первые два гола — на 19-й и 62-й минутах — забил россиянин Джамал Дибиргаджиев. Также отличились Джуари и Шибун, на 75-й и 90-й минутах соответственно.

За медали сражаются семь клубов: БАТЭ (50 очков), «Неман» (47), «Шахтер» (46), «Динамо-Брест» (44), «Торпедо-БелАЗ» (44), «Ислочь» (43), «Динамо-Минск» (42). У солигорчан и брестчан по игре в запасе.