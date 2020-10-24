ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФК «Смолевичи» вылетел из высшей лиги 

24.10.2020 17:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В матче 27-го тура «Смолевичи» крупно проиграли так же борющейся за выживание «Городее» со счетом 0:4.

ФК «Смолевичи» вылетел из высшей лиги 
Источник: vk.com/fc__smolevichi

Игра между командами состоялась днем 24 октября в Городее. Первые два гола — на 19-й и 62-й минутах — забил россиянин Джамал Дибиргаджиев. Также отличились Джуари и Шибун, на 75-й и 90-й минутах соответственно.

За медали сражаются семь клубов: БАТЭ (50 очков), «Неман» (47), «Шахтер» (46), «Динамо-Брест» (44), «Торпедо-БелАЗ» (44), «Ислочь» (43), «Динамо-Минск» (42). У солигорчан и брестчан по игре в запасе.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче 27-го тура «Смолевичи» крупно проиграли так же борющейся за выживание «Городее» со счетом 0:4.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчины использовали милицейский Geely как аттракцион: съезжали с машины как с водной горки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.10.2020
Mir24.TV Belarus
24.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика