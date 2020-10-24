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Азаренко вышла в финал турнира в Остраве, где может встретиться с Соболенко
Источник материала: Навiны
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира ВТА в чешской Остраве. В матче 1/2 финала экс-первая ракетка мира в двух сетах обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 1:6, 3:6.
Соперницей Азаренко по финалу станет сильнейшая теннисистка из пары Арина Соболенко — Дженнифер Брэди (США). Американку называют главным открытием сезона. Она начинала в конце первой сотни, но стала полуфиналисткой престижного US Open.
В мировом онлайн-рейтинге Соболенко занимает 12-е место, Азаренко — 13-е, Саккари — 22-е, Брэди — 24-е.
Остравский турнир — самый главный на этом временном отрезке среди профессиональных теннисисток. Ведущие спортсменки либо играли в нем, либо не играли нигде. Из более сильных по рейтингу теннисисток, чем обе белоруски, в турнире принимали участие украинка Свитолина (5-е место) и чешка Плишкова (6-е), но обе проиграли в 1/16 финала.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира ВТА в чешской Остраве. В матче 1/2 финала экс-первая ракетка мира в двух сетах обыграла Марию...
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