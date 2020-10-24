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Катался с крыши милицейского Geely: в Волковыске задержан местный житель
24.10.2020 17:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сотрудники Волковысской милиции задержали местного жителя за "покатушки" с крыши служебной машины и неприличный жест, поиски второго злоумышленника ведутся, сообщили в МВД.
Там уточнили, что в пятницу, 23 октября, около 16 часов наряд Волковысского отдела охраны проверял объект в садовом товариществе. Пока милиционеры отсутствовали, к их служебной Geely подошла пьяная компания.
"Было установлено, что двое мужчин решили использовать автомобиль в качестве аттракциона: взбирались на крышу и съезжали с нее как с водной горки. При этом один из мужчин, заметив в салоне регистратор, демонстративно показал на камеру неприличный жест", - рассказали в Sputnik в МВД.
Сотрудники милиции обнаружили повреждения кузова машины, после чего с помощью оперативников установили личности правонарушителей – 34-летнего и 25-летнего жителей Волковыска. "Старший задержан и водворен в ИВС. Его подельник разыскивается", - сообщили в милиции.
Следователи дали правовую оценку действиям горожан и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство.
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Следователи дали правовую оценку действиям злоумышленников и возбудили уголовное дело за злостное хулиганство. Смотрите на видео, как все было.
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