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“Ради здоровья наших людей”: видеообращение работников сферы психического здоровья

24.10.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Публикуем видеообращение работников сферы охраны психического здоровья Беларуси.

“Ради здоровья наших людей”: видеообращение работников сферы психического здоровья
Психиатры, психотерапевты, психологи нашей страны высказали крайнюю обеспокоенность состоянием психического здоровья белорусов в связи с событиями, последовавшими после президентских выборов 2020 года, – заявлениями МВД о готовности применить боевое оружие в отношении мирных граждан, задействованием спецсредств против пожилых людей, нарушением прав и свобод граждан и жителей нашей страны и общей эскалацией насилия.

Психическое здоровье нации находится под угрозой, уверены специалисты. Поэтому они намерены действовать солидарно ради его сохранения, выступая против насилия и отстаивая права и свободы белорусов. Власть должна принять незамедлительные меры по разрешению сложившегося политического конфликта мирным путем и тем самым сохранить физическое и психическое здоровье людей – главные требования специалистов сферы психического здоровья.
 
 
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Публикуем видеообращение работников сферы охраны психического здоровья Беларуси.
 
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