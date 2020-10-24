“Ради здоровья наших людей”: видеообращение работников сферы психического здоровья

Психиатры, психотерапевты, психологи нашей страны высказали крайнюю обеспокоенность состоянием психического здоровья белорусов в связи с событиями, последовавшими после президентских выборов 2020 года, – заявлениями МВД о готовности применить боевое оружие в отношении мирных граждан, задействованием спецсредств против пожилых людей, нарушением прав и свобод граждан и жителей нашей страны и общей эскалацией насилия.





Психическое здоровье нации находится под угрозой, уверены специалисты. Поэтому они намерены действовать солидарно ради его сохранения, выступая против насилия и отстаивая права и свободы белорусов. Власть должна принять незамедлительные меры по разрешению сложившегося политического конфликта мирным путем и тем самым сохранить физическое и психическое здоровье людей – главные требования специалистов сферы психического здоровья.



