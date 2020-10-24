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Сколько заработал «Нафтан» за последние пять лет?
Источник материала: Партизан
Объем годовой чистой прибыли ОАО «Нафтан» за последние пять лет ни разу не превысил 5 млн евро в год.
По этому важнейшему финансовому показателю белорусская компания – один из аутсайдеров в нефтеперерабатывающей отрасли Центральной и Восточной Европы.
В 2015-2016 годах, когда «Нафтаном» руководил Владимир Третьяков, объем чистой прибыли предприятия сократился, соответственно, до 3,6 млн и 0,7 млн евро. В 2017 году «Нафтан» возглавил Александр Демидов. При нем чистая прибыль выросла до 4,1 млн евро, но в 2018-2019 годах вновь пошла вниз. Оправданием может являться программа модернизации, которую за счет кредитов и собственных средств в этот период проводил «Нафтан». Но модернизация затянулась. Отдачи от вложенных средств пока не видно.
На этой неделе новым руководителем «Нафтана» стал бывший заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Сойко. Напутствуя его, Александр Лукашенко упомянул неких «ворюг»-приватизаторов, которые за бесценок хотели бы получить контроль над этим активом.
«Предприятие непростое. Вы лучше меня это знаете. И предприятие такое, где коррупционеры всегда так присматриваются и разного рода ворюги, желающие приватизировать предприятие, и желательно за бесценок. Их вокруг топчется море. Вы должны знать мою принципиальную позицию: мы сегодня даже не рассматриваем вопрос приватизации нефтеперерабатывающих заводов. Как бы ни было сейчас сложно на рынке», — отметил Александр Лукашенко.
Как выглядит «Нафтан» на фоне профильных предприятий Центральной и Восточной Европы
Большинство конкурентов «Нафтана» в регионе Центральной и Восточной Европы приватизированы и зарабатывают прибыль даже в сложные для рынка времена.
«Завтра твоей страны» проанализировало финансовые показатели аналогичных по выручке профильных компаний этого региона (от 2 млрд до 5 млрд евро в год) за 2015-2018 годы.
У литовской Orlen Lietuva, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяе, до 2017 года объем чистой прибыли не был ниже 200 млн евро в год и только в 2018 году сократился до 23,8 млн евро.
Принадлежащая польскому концерну PKN Orlen чешская нефтеперерабатывающая и нефтехимическая компания Unipetrol PRA в 2015-2018 годах зарабатывала от 170 млн до почти 360 млн евро (в 2018 году – 340, 7 млн евро).
Чистая прибыль словацкой Slovnaft (входит в венгерский холдинг MOL) в 2018 году составила 106,2 млн евро и в предыдущие годы не опускалась ниже 100 млн евро.
Прибыльна была деятельность нефтеперерабатывающих, добывающих и торговых компаний в Румынии, Хорватии, Словении и других странах. Пожалуй, единственное исключение в 2018 году – это болгарское подразделение «Лукойла» Lukoil Neftohim Burgas, которое сработало с чистым убытком 130 млн евро. Хотя, отметим, годом ранее нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» в Болгарии получил чистую прибыль в размере 155,4 млн. евро.
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Объем годовой чистой прибыли ОАО «Нафтан» за последние пять лет ни разу не превысил 5 млн евро в год.
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