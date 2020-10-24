Сестра Павла Северинца о его исключении из списка лауреатов на премию Сахарова: Мы про эту ситуацию знали давно









Общественный деятель, известный педагог, писательница Анна Северинец прокомментировала на своей странице в Facebook исключение из списка лауреатов на премию Сахарова оппозиционного политика Павла Северинца, который уже пятый месяц находится за решеткой и признан политзаключенным.





Она написала, что изучила этот вопрос и разобралась, кто и как добавлял в публичное пространство лживые сведения про Павла Северинца и его позицию по острому вопросу:





«Што я хачу сказать з нагоды скандалу з прэміяй Сахарава і выключэннем са спісаў да гэтай прэміі Паўла Севярынца. Мы пра гэтую сітуацыю ведалі даўно, задоўга да таго, як яна стала публічнай. Вывучылі пытанне, разабраліся з большага, хто і як дадаваў у публічную прастору хлуслівыя звесткі пра Паўла і ягоную пазіцыю па вострым пытанні. У агульных рысах нам зразумела, хто і як спрычыніўся да гэтай сітуацыі».





По ее словам, она будет настойчиво советовать брату после смены власти в Беларуси обратиться в новый и справедливый суд за распространение лжи.





«Ведаеце, людзі часцяком прымаюць ветлівасць за слабасць, а высакароднасць за баязлівасць. Няхай. Такія рэчы, як помста, разборкі, пошук вінаватых і драбязны пераслед – ніколі не былі для нас у сям’і метадамі рэагавання на выклікі, якіх у кожнага з Севярынцаў хапае. Што ж тычыцца гэтай сітуацыі – я буду настойліва раіць Паўлу звяртацца ў суд (новы, спакойны, павольны і справядлівы суд новай краіны) за распаўсюд хлусні. Павел, канешне, чалавек абсалютна добразычлівы, і, хутчэй за ўсё, проста пасмяяцца і махне рукой. Але я яму параю. І не дзеля прэміі. Ніводная прэмія ніколі не была для нас абсалютнай каштоўнасцю. Дзеля праўды і справядлівасці. На гэтым у мяне ўсё», – написала Анна Северинец.













Напомним, 22 октября Президиум Европарламента назвал лауреата Премии Андрея Сахарова за свободу мысли за 2020 год – это демократическая оппозиция Беларуси. В списке лауреатов имена десяти человек: экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, нобелевского лауреата Светланы Алексиевич, членов президиума Координационного совета Марии Колесниковой и Ольги Ковальковой, жены экс-главы ПВТ Валерия Цепкало Вероники Цепкало, популярного блогера Сергея Тихановского, главы лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, главы стачкома МТЗ Сергея Дылевского, основателя популярного телеграм-канала Степана Путило, политика Николая Статкевича.





«БГ» политический аналитик и обозреватель Павел Усов рассказал, что его смущает тот факт, что из списка людей, которые были поданы на эту премию, Павла Северинца исключили из-за того, что он якобы является гомофобом и противником ЛГБТ. К слову, в комментарииполитический аналитик и обозреватель Павел Усов рассказал, что его смущает тот факт, что из списка людей, которые были поданы на эту премию, Павла Северинца исключили из-за того, что он якобы является гомофобом и противником ЛГБТ.





«В данной ситуации это, на мой взгляд, совершенно неприемлемо, потому что речь идет о базовых ценностях, за которые борется весь народ, в том числе Павел Северинец, – свободе и праве человека на жизнь. Эта премия носит имя Андрея Дмитриевича Сахарова, одного из известнейших диссидентов времен Советского Союза, который положил и свою карьеру, и свое здоровье на то, чтобы в СССР соблюдались основные права человека. И разделение на «правильных» и «неправильных» претендентов на эту премию подрывают ее символизм и значимость. Так быть не должно», – уверен Павел Усов.





Он напоминает: Павел Северинец – один из тех, кто практически всю свою жизнь борется за то, чтобы в стране была демократия и свобода, без которых невозможно говорить о других правах человека, в том числе праве на сексуальную ориентацию. И факт исключения из списка Павла Северинца, по мнению политического обозревателя, несколько омрачил новость о присуждении премии Сахарова, которая вообще очень важна и своевременна для Беларуси и выражает общую солидарность европейских стран с жителями нашей страны.



