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Видеофакт. Погоня за пьяным водителем возле Бобруйска закончилась стрельбой

24.10.2020 18:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Погоня сотрудников ГАИ за пьяным водителем утром 24 октября завершилась стрельбой и задержанием нарушителя.

Видеофакт. Погоня за пьяным водителем возле Бобруйска закончилась стрельбой

По данным МВД, водитель автомобиля Saab не подчинился требованиям сотрудников ГАИ об остановке на улице Крылова и попытался скрыться.

Во время преследования скорость иномарки превышала 160 км/ч, водитель игнорировал запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу. На 307-м км автодороги Р43 граница РФ — Бобруйск — Ивацевичи инспекторы несколько раз выстрелили по колесам автомобиля и пробили заднее колесо, в результате чего машину удалось остановить.

Задержанным оказался 35-летний бобруйчанин.

 
 
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Погоня сотрудников ГАИ за пьяным водителем утром 24 октября завершилась стрельбой и задержанием нарушителя.
 
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