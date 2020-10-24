Видеофакт. Погоня за пьяным водителем возле Бобруйска закончилась стрельбой

Погоня сотрудников ГАИ за пьяным водителем утром 24 октября завершилась стрельбой и задержанием нарушителя.





По данным МВД, водитель автомобиля Saab не подчинился требованиям сотрудников ГАИ об остановке на улице Крылова и попытался скрыться.

Во время преследования скорость иномарки превышала 160 км/ч, водитель игнорировал запрещающий сигнал светофора и выезжал на встречную полосу. На 307-м км автодороги Р43 граница РФ — Бобруйск — Ивацевичи инспекторы несколько раз выстрелили по колесам автомобиля и пробили заднее колесо, в результате чего машину удалось остановить.

Задержанным оказался 35-летний бобруйчанин.