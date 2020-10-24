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Под дождем и без задержаний: женский марш прошел в Минске
24.10.2020 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Женские уличные акции проходят в Минске уже несколько недель подряд, по субботам. Как правило, сопровождаются задержаниями. Однако сегодняшняя стала исключением.
© Sputnik / Евгений Одиноков
Как передает корреспондент Sputnik, участницами шествия на этот раз были в основном молодые девушки. Они в середине дня собрались
в сквере Симона Боливара и пошли к проспекту Независимости.
Весь путь их сопровождали сотрудники милиции в автобусах, бойцы ОМОНа и предупреждали в громкоговоритель об ответственности за несанкционированную акцию.
У большинства девушек были бчб-зонты, ведь сегодня в белорусской столице практически весь лень идет дождь.
Женский марш был как всегда тематическим: девушки держали плакаты с надписями профессий - учителей, врачей, фармацевтов.
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Традиционный субботний "Женский марш" прошел в Минске, по разным оценкам, в нем приняли участие от 200 до 300 человек. На Sputnik - видео очередного шествия в центре города.
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