Под дождем и без задержаний: женский марш прошел в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

Женские уличные акции проходят в Минске уже несколько недель подряд, по субботам. Как правило, сопровождаются задержаниями. Однако сегодняшняя стала исключением.

Как передает корреспондент Sputnik, участницами шествия на этот раз были в основном молодые девушки. Они в середине дня собрались

в сквере Симона Боливара и пошли к проспекту Независимости.

Весь путь их сопровождали сотрудники милиции в автобусах, бойцы ОМОНа и предупреждали в громкоговоритель об ответственности за несанкционированную акцию.

У большинства девушек были бчб-зонты, ведь сегодня в белорусской столице практически весь лень идет дождь.

Женский марш был как всегда тематическим: девушки держали плакаты с надписями профессий - учителей, врачей, фармацевтов.