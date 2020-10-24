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Финал мечты в Чехии! Азаренко сыграет против Соболенко

24.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли в финал турнира WTA в чешской Остраве, пишет SPORT.TUT.BY


Фото: Reuters

Сегодня Виктория обыграла Марию Саккари из Греции — 6:1, 6:3. По пути к финалу Азаренко также обыграла Барбару Крейчикову из Чехии и Элиз Мертенс из Бельгии.

Арина Соболенко, в свою очередь, обыграла американку Дженнифер Брэди - 6:4, 6:4.

Интересно, что Арина дважды была близка к вылету из турнира. Во втором раунде она в третьем сете уступала Кори Гауфф со счетом 2:5, а в четвертьфинале проигрывала испанке Саре Соррибес-Тормо - 0:6, 0:4, но затем выиграла 12 геймов подряд.

Финальный матч пройдет в воскресенье.
 
 
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Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко вышли в финал турнира WTA в чешской Остраве, пишет SPORT.TUT.BY
 
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