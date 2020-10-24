Латушко обратился к заводчанам: «Всем, кто собирается бастовать, важно знать, что ты не одинок»

Павел Латушко обратился к работникам заводов, чтобы рассказать о проекте, который сможет объединить всех неравнодушных заводчан.

— Нашей солидарности и взаимовыручке власти могут противопоставить только угрозы и насилие, —Павел Латушко. — Поэтому именно солидарностью и единством мы должны продолжать бороться за свое будущее. Особенно важно знать, что ты не одинок в своем стремлении протестовать, если работаешь на государственном предприятии, где идеологи и директора ведут наиболее активную работу по запугиванию. Где не стыдятся угрожать непродлением контракта. Где увольняют самых активных. Где профсоюзы стали злой карикатурой на свое изначальное предназначение: защищать права рабочих.

По словам политика, сегодня «есть, что противопоставить этой сломанной системе». Это, который инициатива «Честные люди» запустила в Телеграме и Вайбере, как один из инструментов самоорганизации и взаимопомощи.

С помощью этого бота можно получить объективную картину о протестном движении на госпредприятиях по всей стране и на своем тоже. А также создать новую структуру, которая будет отстаивать права рабочих при любой власти и добьется отмены законов, которые превратили работников в крепостных.





Только за первые дни к чат-боту присоединились около 4000 человек. Опрос анонимный и безопасный.





— КС совместно с экспертами и экономистами разрабатывает антикризисный план по выводу Беларуси из фактически экономического дефолта. Пока власть закрывает глаза на очевидные экономические проблемы, мы будем и дальше расширять нашу экономическую повестку, — отмечает Павел Латушко.





В этой связи он призывал всех заводчан присоединиться к чат-боту «ЗАВОД».





— В силах каждого из нас взять ответственность за настоящее и, главное, будущее нашей Беларуси, — отметил Латушко.