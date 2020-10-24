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«Реал» выиграл в гостях у «Барселоны»

24.10.2020 19:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первое «Эль-Класико» сезона завершилось гостевой победой «Реала» над «Барселоной» — 3:1.


Фото: Reuters

Уже к девятой минуте счет был 1:1. На гол Федерико Вальверде хозяева ответили точным выстрелом Ансу Фати.

Первый тайм завершился вничью, а во втором «Реал» дважды огорчил Нето. Сначала с пенальти забил Серхио Рамос, а в концовке окончательный счет установил Лука Модрич — 1:3.

«Барселона»: Нето, Пике, Лангле, Дест, Альба (Брэйтуэйт, 87), Бускетс (Дембеле, 82), де Йонг, Фати (Гризманн, 81), Коутиньо, Педри (Тринкау, 81), Месси.

«Реал»: Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Начо (Васкес, 43), Вальверде (Модрич, 69), Каземиро, Винисиус Жуниор, Кроос, Асенсио (Родриго, 81), Бензема.

 
 
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Первое «Эль-Класико» сезона завершилось гостевой победой «Реала» над «Барселоной» - 3:1.
 
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