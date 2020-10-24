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Соболенко и Азаренко сыграют в финале турнира в Остраве
Источник материала: Навiны
Белоруска Арина Соболенко победила в полуфинале американку Дженнифер Брэди — 6:4, 6:4. В финале она сыграет с Викторией Азаренко.
Брэди называют главным открытием сезона. Она начинала в конце первой сотни, но стала полуфиналисткой престижного US Open и вошла в топ-30 теннисисток.
Днем 24 октября в другом полуфинале Виктория Азаренко
В мировом онлайн-рейтинге Соболенко занимает 12-е место, Азаренко — 13-е.
Остравский турнир — самый главный на этом временном отрезке среди профессиональных теннисисток. Ведущие спортсменки либо играли в нем, либо не играли нигде.
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Белоруска Арина Соболенко победила в полуфинале американку Дженнифер Брэди — 6:4, 6:4. В финале она сыграет с Викторией Азаренко.
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