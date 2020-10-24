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Соболенко и Азаренко сыграют в финале турнира в Остраве

24.10.2020 19:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белоруска Арина Соболенко победила в полуфинале американку Дженнифер Брэди — 6:4, 6:4. В финале она сыграет с Викторией Азаренко.

Соболенко и Азаренко сыграют в финале турнира в Остраве
Фото: wtatennis.com

Брэди называют главным открытием сезона. Она начинала в конце первой сотни, но стала полуфиналисткой престижного US Open и вошла в топ-30 теннисисток.

Днем 24 октября в другом полуфинале Виктория Азаренко победила гречанку Марию Саккари со счетом 6:1, 6:3.

В мировом онлайн-рейтинге Соболенко занимает 12-е место, Азаренко — 13-е.

Остравский турнир — самый главный на этом временном отрезке среди профессиональных теннисисток. Ведущие спортсменки либо играли в нем, либо не играли нигде.

 
 
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Белоруска Арина Соболенко победила в полуфинале американку Дженнифер Брэди — 6:4, 6:4. В финале она сыграет с Викторией Азаренко.
 
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