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Мы все умрем. Коллайдеры элементарных частиц: маленький Большой взрыв
24.10.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сегодня ученые из России участвуют во всех крупных подобных международных проектах, а в подмосковной Дубне новый коллайдер протонов должен запуститься уже в 2022 году. Разобраться в вопросе помогли академик РАН, профессор кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики НИЯУ МИФИ Михаил Данилов и доцент кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ Сергей Смирнов.
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