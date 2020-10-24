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Мы все умрем. Коллайдеры элементарных частиц: маленький Большой взрыв

24.10.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Мы все умрем. Коллайдеры элементарных частиц: маленький Большой взрыв

Сегодня ученые из России участвуют во всех крупных подобных международных проектах, а в подмосковной Дубне новый коллайдер протонов должен запуститься уже в 2022 году. Разобраться в вопросе помогли академик РАН, профессор кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики НИЯУ МИФИ Михаил Данилов и доцент кафедры физики элементарных частиц НИЯУ МИФИ Сергей Смирнов.

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Россия – родина коллайдеров элементарных частиц. Идею гигантской машины для сталкивания частиц выдвинули новосибирские ученые, а из пяти первых в мире...
 
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