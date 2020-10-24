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Лукашенко дождался звонка из Вашингтона

24.10.2020 19:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

За день до окончания объявленного Светланой Тихановской Народного ультиматума госсекретарь США Майк Помпео позвонил Лукашенко.

"Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил Лукашенко", - сообщила пресс-служба президента РБ, не уточняя детали разговора.

Телеграм-канал «Пул первого» пообещал подробности разговора чуть позжк.

Как сообщалось, 14 октября Майк Помпео заявил, что США требуют от властей Беларуси привлечь к ответственности виновных в "подрыве демократии".

 
 
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За день до окончания объявленного Светланой Тихановской Народного ультиматума госсекретарь США Майк Помпео позвонил Лукашенко.
 
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