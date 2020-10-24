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Лукашенко дождался звонка из Вашингтона
Источник материала: АФН
За день до окончания объявленного Светланой Тихановской Народного ультиматума госсекретарь США Майк Помпео позвонил Лукашенко.
"Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил Лукашенко", - сообщила пресс-служба президента РБ, не уточняя детали разговора.
Телеграм-канал «Пул первого» пообещал подробности разговора чуть позжк.
Как сообщалось, 14 октября Майк Помпео заявил, что США требуют от властей Беларуси привлечь к ответственности виновных в "подрыве демократии".
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За день до окончания объявленного Светланой Тихановской Народного ультиматума госсекретарь США Майк Помпео позвонил Лукашенко.
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