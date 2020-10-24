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Госсекретарь США Майк Помпео позвонил Лукашенко. Тот впервые после выборов "снял трубку"
Источник материала: Партизан
О том, что разговор состоялся, сообщает телеграм-канал "Пул первого". Содержание беседы раскроют позже.
Напомним, высокий американский гость посещал Беларусь в феврале 2020-го.
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О том, что разговор состоялся, сообщает телеграм-канал "Пул первого". Содержание беседы раскроют позже.
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