Под флагом Беларуси: автопробег Минск – Могилев собрал патриотов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От Минска до Могилева под национальными флагами: белорусские автолюбители устроили масштабный автопробег. Акция «За единую Беларусь» уже стала традиционной, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Раннее утро и дождь. На старте – несколько десятков машин. Анастасия тоже участвует в акции. Вместе с дочкой уже исколесили полстраны.

«Я много лет никуда не могу выбраться: то времени нет, то еще что-то. А тут вот хорошая возможность посмотреть всю свою страну. Да, малыш? Мы были в Хатыни, на Линии Сталина. Ой, где мы только уже ни были. Уже сбилась даже сама», – сказала Анастасия Ковалевская.

Обязательный атрибут этого пробега – государственная символика. Ею украшают не только авто. Участники решили сделать аквагрим. Акция «За единую Беларусь» – теперь традиция, проходит каждые выходные.

«Атмосфера здесь очень доброжелательная. Очень светлые лица. Мы сами не из Минска. Мы приезжаем из Лиды на каждый пробег. Погода нам не помеха. Мы приезжаем за Беларусь», – поделилась Марина Касап.

В этот раз колонна машин отправилась в Могилев. Во время остановок – их несколько – присоединяются и другие участники.

Финальная точка – Буйничское поле. Сейчас здесь находится мемориальный комплекс. А в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за оборону Могилева.

«Мы стараемся выбирать какие-то знаковые места, чтобы автопробег нес не только развлекательную функцию, но и познавательно. Как-то странно, но многие белорусы не были в таких местах. А вот в таком организованном формате это сделать проще», – считает организатор автопробега Сергей Рачковский.

Будут и новые маршруты, говорят организаторы. Они также хотят повторить автопробег по главным магистралям Минска.