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В Минске задержали сотрудников телеканала Sky news, в том числе гражданку Великобритании

24.10.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудников телеканала Sky news задержали в субботу в Минске, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"В Минске задержана съемочная группа телеканала Sky news: гражданка Великобритании Даяна Магней, а также местные коллеги Анастасия Леонова и Вадим Нечаев", – говорится в сообщении БАЖ в официальном Telegram-канале.

"Гражданка Великобритании имеет аккредитаци. МИД (МИД Беларуси – Прим.)", - отметили в ассоциации.

"Журналистов задержали на улице Якуба Коласа, сейчас они находятся в Советским РУВД", - уточнили в БАЖ.

Спустя некоторое время, там сообщили, что журналистов Sky news отпустили из РУВД. "Видеокамеру не отдали, ее отправляют на экспертизу", - рассказали в ассоциации.

Вместе с тем, добавили в БАЖ, "в Советском РУВД остался водитель, который помогал съемочной группе". "Он остается задержанным", - говорится в сообщении.
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудников телеканала Sky news задержали в субботу в Минске, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
 
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