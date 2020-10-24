В Минске задержали сотрудников телеканала Sky news, в том числе гражданку Великобритании

"В Минске задержана съемочная группа телеканала Sky news: гражданка Великобритании Даяна Магней, а также местные коллеги Анастасия Леонова и Вадим Нечаев", – говорится в сообщении БАЖ в официальном Telegram-канале.





"Гражданка Великобритании имеет аккредитаци. МИД (МИД Беларуси – Прим.)", - отметили в ассоциации.





"Журналистов задержали на улице Якуба Коласа, сейчас они находятся в Советским РУВД", - уточнили в БАЖ.





Спустя некоторое время, там сообщили, что журналистов Sky news отпустили из РУВД. "Видеокамеру не отдали, ее отправляют на экспертизу", - рассказали в ассоциации.





Вместе с тем, добавили в БАЖ, "в Советском РУВД остался водитель, который помогал съемочной группе". "Он остается задержанным", - говорится в сообщении.