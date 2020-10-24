Во дворах Минска снова собрались люди

Источник материала: Onliner

Субботним вечером в некоторых минских дворах собрались люди. Кто-то пьет чай, кто-то слушает музыку, кто-то смотрит видеотрансляцию Светланы Тихановской. Мы собираем информацию о подобных гуляньях в данной заметке.





В одном из дворов Советского района столицы жители проводят видеоконференцию со Светланой Тихановской. Судя по фотографиям, «на линии» и другие дворы.





На улице Ангарской люди тоже собрались во дворе. Пьют чай, беседуют.





А этот снимок прилетел с улицы Карбышева. Там тоже дворовое чаепитие.





На Юго-Западе даже небольшой дождь не помешал выйти во двор целым семьям.



