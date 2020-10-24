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Во дворах Минска снова собрались люди
Источник материала: Onliner
Субботним вечером в некоторых минских дворах собрались люди. Кто-то пьет чай, кто-то слушает музыку, кто-то смотрит видеотрансляцию Светланы Тихановской. Мы собираем информацию о подобных гуляньях в данной заметке.
В одном из дворов Советского района столицы жители проводят видеоконференцию со Светланой Тихановской. Судя по фотографиям, «на линии» и другие дворы.
На улице Ангарской люди тоже собрались во дворе. Пьют чай, беседуют.
А этот снимок прилетел с улицы Карбышева. Там тоже дворовое чаепитие.
На Юго-Западе даже небольшой дождь не помешал выйти во двор целым семьям.
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Субботним вечером в некоторых минских дворах собрались люди. Кто-то пьет чай, кто-то слушает музыку, кто-то смотрит видеотрансляцию Светланы Тихановской. Мы...
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