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Во дворах Минска снова собрались люди

24.10.2020 20:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Субботним вечером в некоторых минских дворах собрались люди. Кто-то пьет чай, кто-то слушает музыку, кто-то смотрит видеотрансляцию Светланы Тихановской. Мы собираем информацию о подобных гуляньях в данной заметке.

Во дворах Минска снова собрались люди

В одном из дворов Советского района столицы жители проводят видеоконференцию со Светланой Тихановской. Судя по фотографиям, «на линии» и другие дворы.

Во дворах Минска снова собрались люди

На улице Ангарской люди тоже собрались во дворе. Пьют чай, беседуют.

Во дворах Минска снова собрались люди

А этот снимок прилетел с улицы Карбышева. Там тоже дворовое чаепитие.

Во дворах Минска снова собрались люди

На Юго-Западе даже небольшой дождь не помешал выйти во двор целым семьям.

Во дворах Минска снова собрались люди

 
 
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Субботним вечером в некоторых минских дворах собрались люди. Кто-то пьет чай, кто-то слушает музыку, кто-то смотрит видеотрансляцию Светланы Тихановской. Мы...
 
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