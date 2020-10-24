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73-летний Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце
Источник материала: Tut.by
73-летний актер Арнольд Шварценеггер
Ему заменили аортальный клапан. Операцию сделали в клинике в Кливленде. Для Шварценеггера это уже не первая подобная операция. До этого ему меняли аортальный клапан в 2018 году, впервые же к такой операции прибегли в 1997 году.
Шварценеггер заявил, что чувствует себя «фантастически и уже гуляет по городу». Он поблагодарил медиков.
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Ему заменили аортальный клапан.
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