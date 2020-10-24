73-летний Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце

Источник материала: Tut.by

73-летний актер Арнольд Шварценеггер сообщил в Twitter, что ему сделали операцию на сердце.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA — Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020

Ему заменили аортальный клапан. Операцию сделали в клинике в Кливленде. Для Шварценеггера это уже не первая подобная операция. До этого ему меняли аортальный клапан в 2018 году, впервые же к такой операции прибегли в 1997 году.

Шварценеггер заявил, что чувствует себя «фантастически и уже гуляет по городу». Он поблагодарил медиков.