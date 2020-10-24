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«Крепкий орешек не сидит в позе стриптизёрши перед Путиным». У Прокопьева первое после долгого перерыва видео: допрос омоновца

24.10.2020 20:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вадим Прокопьев не обновлял свой ютуб-канал больше месяца, но сегодня он выложил новое видео — и это его очередное политическое высказывание. В отличие от предыдущих работ бизнесмена, теперь в ролике, кроме него самого, присутствует еще один человек (по крайней мере его тень): это омоновец, а Прокопьев его допрашивает. 

«С начала протестов против фальсификаций на выборах через беларуские тюрьмы прошло около 15 тысяч беларусов, — гласит описание видео. — Изолятор на Окрестина был превращен в пыточный лагерь. Лукашенко продолжает держаться за власть синими пальцами и подставляет силовиков. Суд неизбежен. Это всего лишь вопрос времени. Начальство будет утверждать, что приказов не давало. Анонимность сохранить не получится. Сбежать в Москву не получится. У силовиков с мозгами есть единственный способ не сесть в тюрьму — перечитать присягу и следовать закону».

  • Летом 2020-го, во время предвыборной кампании в Беларуси, видеообращения Вадима Прокопьева приобрели особую популярность. Первое из серии его нуарных видео появилось на ютубе в середине июня: Прокопьев вызвал Лукашенко на дуэль.
  • В каждом последующем ролике риторика бизнесмена становилась все более радикальной по отношению к действующей власти. Свои видео Прокопьев посвящал, в частности, главе ЦИК Лидии Ермошиной и младшему сыну так называемого Николаю Лукашенко.

 
 
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Вадим Прокопьев не обновлял свой ютуб-канал больше месяца, но сегодня он выложил новое видео — и это его очередное политическое высказывание. В отличие от...
 
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