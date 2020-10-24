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Журналисты посчитали, сколько раз с 1994 года Лукашенко обещал не держаться за власть

24.10.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко после шестых для себя президентских выборов, фальсификации на которых вызвали не утихающую до сих пор волну протеста, успел уже несколько раз сделать заявления в духе того, что "не держится за власть посиневшими руками".





Однако, проанализировав более ранние высказывания президента, TUT.by выяснили, что этот номер в его репертуаре не нов. О том, что он вдоволь "наелся президентства", "хлебнул президентства" и "не держится за власть", Лукашенко начал говорить еще в 2002-м году, через 8 лет после того, как возглавил республику. Говорит уже 18 лет, при этом не торопится расставаться с постом президента.

Журналисты нашли подобные заявления Лукашенко за 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2019 годы. В 2020 году, после выборов, когда Лукашенко так и не оставил власть, несмотря на протесты, он успел уже минимум три раза повторить этот тезис (хотя, кажется, больше). Итого, подобных публичных высказываний уже было не менее 12-ти. 
 
 
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Александр Лукашенко после шестых для себя президентских выборов, фальсификации на которых вызвали не утихающую до сих пор волну протеста, успел уже несколько раз...
 
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