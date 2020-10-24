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Журналисты посчитали, сколько раз с 1994 года Лукашенко обещал не держаться за власть
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко после шестых для себя президентских выборов, фальсификации на которых вызвали не утихающую до сих пор волну протеста, успел уже несколько раз сделать заявления в духе того, что "не держится за власть посиневшими руками".
Однако, проанализировав более ранние высказывания президента,
Журналисты нашли подобные заявления Лукашенко за 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2019 годы. В 2020 году, после выборов, когда Лукашенко так и не оставил власть, несмотря на протесты, он успел уже минимум три раза повторить этот тезис (хотя, кажется, больше). Итого, подобных публичных высказываний уже было не менее 12-ти.
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Александр Лукашенко после шестых для себя президентских выборов, фальсификации на которых вызвали не утихающую до сих пор волну протеста, успел уже несколько раз...
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