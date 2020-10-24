Двое мужчин катались с крыши милицейской машины в Волковыске: возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Двое мужчин катались с крыши милицейской машины, сообщили в пресс-службе МВД. Случившееся зафиксировал видеорегистратор в авто.

Все произошло 23 октября около 16 часов, когда наряд Волковысского отдела охраны проверял объект в садовом товариществе.

«Пока милиционеры отсутствовали, к их служебной Geely подошла пьяная компания. Двое мужчин решили использовать автомобиль в качестве аттракциона: взбирались на крышу и съезжали с нее, как с водной горки. При этом один из мужчин, заметив в салоне регистратор, демонстративно показал на камеру неприличный жест», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники милиции обнаружили повреждения кузова машины. Оказалось, с крыши машины катались 34-летний и 25-летний жители Волковыска. 34-летнего мужчину задержали, он находится в ИВС. Второго мужчину ищут.

Возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.