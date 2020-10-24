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Белорусский агитпроп смешно рассказал про разговор Лукашенко и Госсекретаря США

24.10.2020 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Майк Помпео якобы обсуждал с Лукашенко ситуацию в мире. Самим не смешно?

Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Госсекретарем США Майком Помпео рассказал о ведущемся в Беларуси национальном диалоге, сообщил телеканал ОНТ в субботу.

"Лукашенко проинформировал собеседника о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси", - было сказано в новостном блоке.

Касаясь внешнеполитической повестки, Лукашенко подчеркнул, что Россия является главным союзником республики, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. "Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", - передал телеканал содержание беседы.

Помпео в свою очередь подчеркнул, что США неизменно остаются приверженцами суверенитета и независимости Беларуси и сторонниками развития сотрудничества с республикой.

По информации телеканала, собеседники обсудили ситуацию в мире. "По обоюдному мнению, после февральского визита Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы", - сообщает телеканал.

Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку в Беларуси и в США.

Как сообщил ведущий телеканала, Лукашенко подчеркнул, что Беларусь выступает "за мирное и спокойное разрешение всех конфликтов, в том числе на внешнем контуре".

Правда, пропагандисты забыли сказать, что на внешнем контуре с нами никто не конфликтует - это Лукашенко с перепугу поднял армию. Ну а внутри страны главным источником конфликта остается сам Лукашенко, которого народ мирно, но настойчиво просит покинуть президентский пост и провести новые честные выборы. vs 


"Еще одной темой разговора стала судьба одного из граждан США в Беларуси", - проинформировал телеканал.

По его данным, белорусский президент также заявил, что в Беларуси внимательно наблюдают за политической кампанией в США, пожелал успехов в ее проведении в целом и лично Дональду Трампу.
 
Теги: Минск
 
 
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Майк Помпео якобы обсуждал с Лукашенко ситуацию в мире. Самим не смешно?
 
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