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Серьезная авария в Гродно: BMW столкнулась с такси Renault. Таксист в реанимации
Источник материала: Tut.by
В ночь на 23 октября в Гродно произошла серьезная авария: в 2.20 на улице Советских Пограничников BMW e60 столкнулась с такси Renault Logan. Об аварии AUTO.TUT.BY сообщил читатель. Водитель такси находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Подробности ДТП сообщает «
Ударом у Renault Logan разбита вся передняя часть, и даже есть повреждения сзади, а BMW e60 вынесло на обочину, где машина снесла несколько пролетов ограждения, врезалась в столб и остановилась.
По информации наших читателей, BMW ехал с превышением скорости. Официальной информации о ДТП пока не было.
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Водитель такси в реанимации в тяжелом состоянии.
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