Серьезная авария в Гродно: BMW столкнулась с такси Renault. Таксист в реанимации

Источник материала: Tut.by

В ночь на 23 октября в Гродно произошла серьезная авария: в 2.20 на улице Советских Пограничников BMW e60 столкнулась с такси Renault Logan. Об аварии AUTO.TUT.BY сообщил читатель. Водитель такси находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Подробности ДТП сообщает « АвтоГродно »: BMW двигался по улице Советских Пограничников прямо, а автомобиль такси выезжал с улицы Гагарина.

Ударом у Renault Logan разбита вся передняя часть, и даже есть повреждения сзади, а BMW e60 вынесло на обочину, где машина снесла несколько пролетов ограждения, врезалась в столб и остановилась.

По информации наших читателей, BMW ехал с превышением скорости. Официальной информации о ДТП пока не было.