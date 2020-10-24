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Серьезная авария в Гродно: BMW столкнулась с такси Renault. Таксист в реанимации

24.10.2020 21:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь на 23 октября в Гродно произошла серьезная авария: в 2.20 на улице Советских Пограничников BMW e60 столкнулась с такси Renault Logan. Об аварии AUTO.TUT.BY сообщил читатель. Водитель такси находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Подробности ДТП сообщает «АвтоГродно»: BMW двигался по улице Советских Пограничников прямо, а автомобиль такси выезжал с улицы Гагарина.

Ударом у Renault Logan разбита вся передняя часть, и даже есть повреждения сзади, а BMW e60 вынесло на обочину, где машина снесла несколько пролетов ограждения, врезалась в столб и остановилась.

По информации наших читателей, BMW ехал с превышением скорости. Официальной информации о ДТП пока не было.

 
Теги: Гродно
 
 
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