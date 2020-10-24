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В России застрелили депутата и бизнесмена Александра Петрова
Источник материала: Onliner
В Ленинградской области найден мертвым бизнесмен и депутат горсовета Выборга Александр Петров. Как
По предварительным данным, на Петрова напали — на теле обнаружено огнестрельное ранение. В областном СК, не называя имени убитого, добавили, что на место ЧП выехала следственно-оперативная группа под начальством руководителя регионального следственного управления Сергея Сазина.
Александр Петров — отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, совладелец многих крупных предприятий Ленобласти.
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В Ленинградской области найден мертвым бизнесмен и депутат горсовета Выборга Александр Петров. Как пишет «Российская газета», предприниматель был найден в своем...
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