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В России застрелили депутата и бизнесмена Александра Петрова

24.10.2020 22:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Ленинградской области найден мертвым бизнесмен и депутат горсовета Выборга Александр Петров. Как пишет «Российская газета», предприниматель был найден в своем доме в Выборгском районе.

По предварительным данным, на Петрова напали — на теле обнаружено огнестрельное ранение. В областном СК, не называя имени убитого, добавили, что на место ЧП выехала следственно-оперативная группа под начальством руководителя регионального следственного управления Сергея Сазина.

Александр Петров — отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, совладелец многих крупных предприятий Ленобласти.

 
 
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В Ленинградской области найден мертвым бизнесмен и депутат горсовета Выборга Александр Петров. Как пишет «Российская газета», предприниматель был найден в своем...
 
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