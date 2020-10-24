Хабиб досрочно победил Гэйджи в UFC 254

Источник материала: Tut.by

Россиянин Хабиб Нурмагомедов выиграл в главном бою UFC 254 у американца Джастина Гэйджи удушающим приемом треугольником во втором раунде.



Фото: Reuters

Практически весь первый раунд бойцы провели в стойке, при этом предпочитающий борьбу Хабиб имел преимущество и в этом компоненте. В конце раунда дагестанец смог перевести бой в партер, попытавшись выйти на рычаг локтя, но времени на это не хватило.

А уже на второй минуте следующего раунда Нурмагомедов провел тейукдаун и быстро добился победы удушающим приемом треугольником.

Для Хабиба эта победа стала 29 в 29 боях в ММА. Он в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Гэйджи проиграл в третий раз за 25 боев.