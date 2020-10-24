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Лукашенко наврал Помпео о национальном диалоге в Беларуси

25.10.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США проинформировал Майка Помпео о национальном диалоге, который «активно ведется в Беларуси».

Об этом было сказано в эфире белорусского зомбоящика (ОНТ). Детали разговора также опубликовал канал «Пул первого».

«Лукашенко рассказал собеседнику о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси», - говорится в сообщении.

Лукашенко также поведал о том, что РФ является главным союзником Беларуси, но не вмешивается во внутренние дела Беларуси. Вместе с тем, сказал пенсионер, страны готовы совместно реагировать на внешние угрозы.

«В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ - по защите общего пространства - в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран - Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать», - сказано в сообщении.

Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует.

Также обсуждалась судьба гражданина США Виталия Шклярова.

Помпео ответил тем, что его волнует суверенитет Беларуси и развитие сотрудничества.

Будет дополнено …

 
 
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Лукашенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США проинформировал Майка Помпео о национальном диалоге, который «активно ведется в Беларуси».
 
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