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Лукашенко наврал Помпео о национальном диалоге в Беларуси
Источник материала: АФН
Лукашенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США проинформировал Майка Помпео о национальном диалоге, который «активно ведется в Беларуси».
Об этом было сказано в эфире белорусского зомбоящика (ОНТ). Детали разговора также опубликовал канал «Пул первого».
«Лукашенко рассказал собеседнику о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Беларуси», - говорится в сообщении.
Лукашенко также поведал о том, что РФ является главным союзником Беларуси, но не вмешивается во внутренние дела Беларуси. Вместе с тем, сказал пенсионер, страны готовы совместно реагировать на внешние угрозы.
«В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ - по защите общего пространства - в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран - Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать», - сказано в сообщении.
Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует.
Также обсуждалась судьба гражданина США Виталия Шклярова.
Помпео ответил тем, что его волнует суверенитет Беларуси и развитие сотрудничества.
Будет дополнено …
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Лукашенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США проинформировал Майка Помпео о национальном диалоге, который «активно ведется в Беларуси».
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