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Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры
Источник материала: Tut.by
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов после победы на Джастином Гэйджи объявил о завершении карьеры.
«Хочу сказать, что сегодняшний бой был последним для меня. Единственное, чего я хотел, быть первым вне зависимости от весовой категории. Думаю, я этого заслужил: 29 побед и ни одного поражения», — сказал Хабиб.
Также Нурмагомедов заявил, что хотел бы больше времени посвящать своей матери, которая просила его об этом. В этом году умер отец Хабиба — его тренер Абдулманап Нумагомедов.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэйджи болевым приемом во втором раунде главного боя UFC 254.
Таким образом, он в третий раз защитил чемпионский титул в легком весе.
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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов после победы на Джастином Гэйджи объявил о завершении карьеры.
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