Топ-5 смартфонов, которые в Беларуси сейчас покупают на AliExpress

Источник материала: Tut.by

Представители AliExpress поделились с 42.TUT.BY, какие смартфоны в этом году белорусы чаще всего заказывали на данной площадке. Ниже подробнее рассказываем о первой пятерке аппаратов, приглянувшихся покупателям.

5-е место: Cubot X30





Это бюджетная модель китайского производителя, которая стоит в районе 440−525 рублей в зависимости от объема хранилища.

У девайса экран на 6,4 дюйма и разрешение Full HD+, процессор MediaTek Helio P60, а также не менее 6/128 ГБ памяти с возможностью расширения через карты microSD. В активе есть батарейка на 4200 мА·ч и основная камера с модулями на 48 Мп, 16 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 0,3 Мп. Кроме того, смартфон оснащается сканером отпечатков на боковой грани, поддержкой установки сразу двух сим-карт и разъемом USB-C.

4-е место: Cubot P40





Еще более бюджетная модель бренда с ценой около 270 рублей, уверяют представители AliExpress.

Что может предложить устройство: во-первых, экран диагональю 6,2 дюйма и разрешением HD+. Производитель при этом хвастается, что дисплей занимает 90,3% от всей фронтальной панели. В активе также встроенная основная камера (12 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 0,3 Мп) и возможность установки двух сим-карт.

Процессор, правда, совсем простенький — MediaTek Helio A22. Зато оперативной и постоянной памяти соответственно 4 ГБ и 128 ГБ. Последняя расширяется картами microSD. Батарейка достаточно емкая, на 4200 мА·ч. Поддерживается даже быстрая зарядка.

3-е место: Umidigi A7 Pro





Представители AliExpress говорят, что этот аппарат оценивается примерно в 310−370 рублей за версии с 64 и 128 ГБ постоянного хранилища. То есть он также принадлежит к устройствам начального класса.

Тем не менее в активе устройства возможность установки двух сим-карт и карты памяти, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели. Диагональ экрана равна 6,3 дюйма, разрешение — Full HD+. Кроме того, девайс оснащается батарейкой на 4150 мА·ч, портом USB-C и поддержкой ускоренной зарядки.

С техническими характеристиками, правда, все не так гладко. Процессором выступает MediaTek Helio P23. Оперативной памяти используется целых 4 ГБ. Основная камера состоит из модулей на 16 Мп, 16 Мп, 5 Мп и 5 Мп.

2-е место: Xiaomi Redmi Note 9S





С этим гаджетом все ясно — он популярен и вне AliExpress. Впрочем, по утверждениям представителей сервиса, там девайс предлагается по цене от 517 до 550 рублей в зависимости от объема памяти.

Краткие технические характеристики устройства: большой экран на 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, процессор Snapdragon 720G, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также батарейка на 5020 мА·ч. Конечно, в активе и быстрая проводная зарядка. Не отказались и от сканера отпечатков в клавише питания, а также возможности одновременной установки двух nanoSIM-карт и карты памяти. Основная камера при этом включает модули на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.

1-е место: Xiaomi Poco X3





Наверное, самый технически продвинутый девайс в списке, в первую очередь выделяющийся экраном с поддержкой 120 Гц. Такого в гаджетах от конкурентов из этой ценовой категории пока практически ни у кого нет.

Представители AliExpress подчеркивают, что в Беларуси выбирают модификацию смартфона с NFC-модулем. Цена в зависимости от объема постоянной памяти варьируется в пределах от 626 до 618 рублей. В официальной продаже устройство стоит на порядок больше.

Краткие характеристики гаджета: экран с IPS-матрицей на 6,67 дюйма (Full HD+), процессор Snapdragon 732G, от 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти с расширением через карты microSD, аккумулятор на 5160 мА·ч с быстрой проводной зарядкой, а также камера с модулями на 64 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп. И еще несколько мелочей: у смартфона стереодинамики, технология защиты от брызг, а также совмещенный слот для сим-карт. Это значит, что одновременно установить две «симки» и карту памяти не выйдет. Придется выбирать.

Ниже — цены некоторых из названных выше смартфонов в интернет-магазинах: