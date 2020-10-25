Блин, который точно не будет комом. Секреты идеальных блинчиков от шеф-повара

Быстрые углеводы, быстрые углеводы… Все их ругают, а мы считаем, что они нам просто необходимы в эти смурные времена. Ну а если на завтрак — даже диетологи не будут против. Предлагаем вам три рецепта идеальных блинчиков для вашего воскресного утра. Обещаем: даже первый блин не будет комом.
Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг
Тонкие блинчики на молоке
Ингредиенты:
мука 200 г;
сахар 15 г;
соль ¼ ч. л.;
яйца 6 шт.;
сливочное масло 80 г;
молоко 600 мл.
Как готовим?
Кладем в миску муку, сахар и соль. Добавляем яйца.
Размешиваем до однородного состояния. Вливаем растопленное и слегка остывшее масло, снова перемешиваем.
Вливаем молоко и перемешиваем до однородного состояния.
Сковороду разогреваем на среднесильном огне. Смазываем растительным маслом. Наливаем тесто, равномерно распределяем и жарим около минуты (плюс-минус 15−20 секунд).
Переворачиваем и жарим с другой стороны примерно полминуты.
Снимаем со сковороды. Повторяем с оставшимся тестом.
Толстые овсяные блинчики
Ингредиенты:
овсяная мука 170 г;
пшеничная мука 25 г;
сахар 50 г;
соль ¼ ч. л.;
разрыхлитель 1 ч. л.;
яйца 2 шт.;
молоко 175 мл.
Как готовим?
Готовим тесто. Насыпаем в миску два вида муки, сахар, соль и разрыхлитель. Добавляем яйца и хорошо вымешиваем венчиком. Затем добавляем молоко и снова хорошо перемешиваем.
Даем тесту постоять минут 7−10, чтобы овсяная мука немного набухла.
На среднесильном огне разогреваем сковороду. Слегка смазываем ее маслом.
Наливаем по 2 ст. л. теста и распределяем в круг. Толщина слоя — примерно 0,5 см. Печем минуту с одной стороны.
Затем переворачиваем и печем еще полминуты с другой стороны.
Готовые горячие блины подаем с фруктовым или кленовым сиропом, вареньем, свежими или консервированными фруктами и ягодами, сгущенкой или просто с кусочком сливочного масла.
Тонкие шпинатные блинчики
Ингредиенты:
мука 100 г;
яйца 3 шт.;
растительное масло 30 г;
шпинат 200 г;
молоко 300 мл;
соль и сахар по вкусу.
Как готовим?
Шпинат размораживаем и, не сливая жидкость, соединяем с молоком. Взбиваем блендером.
Муку соединяем с солью и сахаром, добавляем яйца.
Перемешиваем до однородного состояния.
Вливаем масло и, постепенно помешивая, молоко со шпинатом. Если тесто покажется вам слишком густым, добавьте еще немного молока.