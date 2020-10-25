Блин, который точно не будет комом. Секреты идеальных блинчиков от шеф-повара

Источник материала: Tut.by

Быстрые углеводы, быстрые углеводы… Все их ругают, а мы считаем, что они нам просто необходимы в эти смурные времена. Ну а если на завтрак — даже диетологи не будут против. Предлагаем вам три рецепта идеальных блинчиков для вашего воскресного утра. Обещаем: даже первый блин не будет комом.



Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг Шеф-повар, кулинарный эксперт, автор проектаи серии кулинарных книг

Тонкие блинчики на молоке





Ингредиенты: мука 200 г;

сахар 15 г;

соль ¼ ч. л.;

яйца 6 шт.;

сливочное масло 80 г;

молоко 600 мл.

Как готовим?

Кладем в миску муку, сахар и соль. Добавляем яйца. Размешиваем до однородного состояния. Вливаем растопленное и слегка остывшее масло, снова перемешиваем. Вливаем молоко и перемешиваем до однородного состояния. Сковороду разогреваем на среднесильном огне. Смазываем растительным маслом. Наливаем тесто, равномерно распределяем и жарим около минуты (плюс-минус 15−20 секунд). Переворачиваем и жарим с другой стороны примерно полминуты. Снимаем со сковороды. Повторяем с оставшимся тестом.

Толстые овсяные блинчики





Ингредиенты: овсяная мука 170 г;

пшеничная мука 25 г;

сахар 50 г;

соль ¼ ч. л.;

разрыхлитель 1 ч. л.;

яйца 2 шт.;

молоко 175 мл.

Как готовим?

Готовим тесто. Насыпаем в миску два вида муки, сахар, соль и разрыхлитель. Добавляем яйца и хорошо вымешиваем венчиком. Затем добавляем молоко и снова хорошо перемешиваем. Даем тесту постоять минут 7−10, чтобы овсяная мука немного набухла. На среднесильном огне разогреваем сковороду. Слегка смазываем ее маслом. Наливаем по 2 ст. л. теста и распределяем в круг. Толщина слоя — примерно 0,5 см. Печем минуту с одной стороны. Затем переворачиваем и печем еще полминуты с другой стороны. Готовые горячие блины подаем с фруктовым или кленовым сиропом, вареньем, свежими или консервированными фруктами и ягодами, сгущенкой или просто с кусочком сливочного масла.

Тонкие шпинатные блинчики





Ингредиенты: мука 100 г;

яйца 3 шт.;

растительное масло 30 г;

шпинат 200 г;

молоко 300 мл;

соль и сахар по вкусу.

Как готовим?

Шпинат размораживаем и, не сливая жидкость, соединяем с молоком. Взбиваем блендером. Муку соединяем с солью и сахаром, добавляем яйца. Перемешиваем до однородного состояния. Вливаем масло и, постепенно помешивая, молоко со шпинатом. Если тесто покажется вам слишком густым, добавьте еще немного молока. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде.

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