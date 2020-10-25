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«Автозадачка» об одном из самых быстрых советских автомобилей

25.10.2020 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

История этого необычного спортивного автомобиля «Победа-Спорт» начиналась в 1950 году, в период послевоенного подъема советского автопрома. Автомобиль, построенный на агрегатах ГАЗ М-20 «Победа», все же разительно отличался от прародителя аэродинамическим кузовом и еще кое-какими конструктивными особенностями, которые позволили ему установить несколько рекордов скорости Советского Союза. А максимальная скорость, которой достиг этот болид, была 191 км/ч.


Фото: ГАЗ

Один из секретов скорости в том, что на этом автомобиле впервые в Советском Союзе применили одно техническое решение. Которое так и не стало серийным на советских легковушках — а жаль. Догадаетесь, о чем речь?

Ответ на автозагадку будет опубликован в понедельник, 26 октября в 11.00, в этом же тексте.

Опрос

Какое техническое решение впервые в Советском Союзе применили на "Победа-Спорт", и которое так и не стало серийным для советских авто?

Выдвижной задний спойлер 7%
Независимая задняя подвеска 9%
Двигатель с механическим нагнетателем 55%
Шестиступенчатая механическая коробка передач 21%
Убирающиеся передние фары 9%
С этого устройства голос уже учтен
508 ответов

 
 
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Автозагадка на выходные заставит вас окунуться в историю советского автоспорта и немного узнать об одном из самых быстрых авто в СССР.
 
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