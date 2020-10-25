«Автозадачка» об одном из самых быстрых советских автомобилей

Источник материала: Tut.by

История этого необычного спортивного автомобиля «Победа-Спорт» начиналась в 1950 году, в период послевоенного подъема советского автопрома. Автомобиль, построенный на агрегатах ГАЗ М-20 «Победа», все же разительно отличался от прародителя аэродинамическим кузовом и еще кое-какими конструктивными особенностями, которые позволили ему установить несколько рекордов скорости Советского Союза. А максимальная скорость, которой достиг этот болид, была 191 км/ч.



Фото: ГАЗ

Один из секретов скорости в том, что на этом автомобиле впервые в Советском Союзе применили одно техническое решение. Которое так и не стало серийным на советских легковушках — а жаль. Догадаетесь, о чем речь?

Ответ на автозагадку будет опубликован в понедельник, 26 октября в 11.00, в этом же тексте.

Опрос Какое техническое решение впервые в Советском Союзе применили на "Победа-Спорт", и которое так и не стало серийным для советских авто? Выдвижной задний спойлер 7% Независимая задняя подвеска 9% Двигатель с механическим нагнетателем 55% Шестиступенчатая механическая коробка передач 21% Убирающиеся передние фары 9% С этого устройства голос уже учтен 508 ответов