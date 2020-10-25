Почему люди смотрят порно? Объяснение с точки зрения нейробиологии

Источник материала: Tut.by

В издательстве «Альпина Паблишер» выходит книга « Homo Mutabilis. Как наука о мозге помогла мне преодолеть стереотипы, поверить в себя и круто изменить жизнь ». Научная журналистка Настя Травкина отвечает на самые разные вопросы с помощью нейробиологии — и помогает понять, какие факторы, влияющие на работу мозга, возможно контролировать, а какие нет. С разрешения издательства HEALTH.TUT.BY публикует фрагмент книги.





Почему смотрят порно

— Есть разные данные о том, считают ли себя потребители порнографии зависимыми: во многих исследованиях процент соглашающихся с таким определением довольно низок, вплоть до 4%, однако я бы не стала основывать научную теорию на подобных субъективных опросах, тем более в таком деликатном вопросе. Да и одно дело — оценивать степень своей зависимости при регулярном потреблении подобного контента, другое — при полном отказе от него в течение нескольких месяцев.

Почему люди смотрят порно? Разумеется, потому, что это приятно. Сексуальная стимуляция и оргазм повышают концентрацию дофамина в системе поощрения. Одним из главных занятий человека, а значит, безусловной наградой система поощрения «считает» секс и поиск сексуальных партнеров. Дофамин обещает наслаждение, его задача проста: мы должны захотеть то, что необходимо для выживания и размножения, получить удовольствие в качестве закрепления — и захотеть это повторить. Степень активации системы поощрения зависит от того, насколько высок ожидаемый уровень удовольствия от конкретного стимула. Чем больше дофамина впрыскивается в кровь, тем непреодолимее наше желание получить награду. Если же из-за какого-то нарушения дофамина нет, то вы безразличны ко всему, даже к молочному шейку, бургеру и предложению немедленно заняться сексом.

Дофамин выступает природным индикатором, определяющим ценность любого нашего опыта. Он подсказывает, к чему стремиться, чего избегать, на что направить внимание, и мотивирует — в том числе еще раз проверить обновления на порнотьюбе.

Доступность, новизна, ранний возраст

Есть три проблемы потребления порноконтента в эпоху высокоскоростного интернета, связанные с разницей между природной ролью сексуальной мотивации и тем, как эту мотивацию «взламывает» просмотр порнографии.

Во-первых, порноконтент намного доступнее, чем реальный секс, а дофаминовое вознаграждение поощряет стремиться к максимизации удовольствия при минимизации затрат. Поэтому с точки зрения простоты получения удовлетворения просмотр порноконтента, как ни безумно это звучит, предпочтительнее поиска партнера.

Во-вторых, порноконтент создает ощущение сексуального изобилия, недостижимого в реальной жизни. Несколько кликов — и мы меняем воображаемых партнеров, как по взмаху волшебной палочки. Мозг, сформированный во времена, когда поиск сексуального партнера был сопряжен с некоторыми трудностями и ограничениями, ликует: нам повезло, надо брать!

В-третьих, почти 50% молодых людей мужского пола впервые увидели порнографию до 13 лет, а подростковый возраст — это второй критический период развития мозга, когда обучение особенно эффективно за счет утолщения часто используемых нейронных путей и увеличения их проводимости. Это значит, что те нейронные пути, которые используются часто или задействуются при всплесках эмоций (следовательно, важны для выживания), будут укреплены миелиновой оболочкой и смогут лучше, быстрее проводить электрический сигнал.

Именно поэтому многих беспокоит обилие насилия в порнографии: существует риск, что в критические периоды детства и юности мы научимся считать сексуально возбуждающим то, что доставляет страдания другим. В реальной жизни это ничего хорошего ни нам, ни нашим партнерам не сулит.

Сексуальность — частично результат обучения

Вообще исследования показывают, что человеческая сексуальность лишь отчасти имеет биологическую природу. Нас всех тянет к размножению и нам всем приятен оргазм — на этом биологические универсалии, кажется, заканчиваются. Далее вступают в дело обучение, опыт, социум и культура. Благодаря ассоциативному обучению лабораторные крысы приучаются ассоциировать нейтральный запах лимона с совокуплением. Прошедшие такое обучение самцы предпочтут из двух самок ту, которая пахнет лимоном, как сексуально более привлекательную.

Люди, конечно, сложнее грызунов, и в формировании наших сексуальных предпочтений участвует более сложный комплекс факторов. И тем не менее во многом мы приучаемся распознавать стимулы как сексуальные в течение жизни. Это происходит с накоплением опыта, когда мы связываем между собой объекты, события и поведение, которые приведут к вознаграждению. Например, ученым удалось натренировать людей испытывать некоторую степень сексуального возбуждения при виде цветных геометрических фигур, которые подопытным какое-то время показывали вместе с эротическими изображениями. После того как изображения разделили, цветные ромбы и треугольники вызывали возбуждение сами по себе.