«Магутны Божа» — не просто песня, это молитва к Богу

Выступая накануне в праздник Покрова в гродненском Свято-Покровском кафедральном соборе митрополит Минский и Заславский Вениамин высказался о гимне «Магутны Божа» на слова Натальи Арсеньевой и музыку белорусского композитора Николая Равенского.





Глава БПЦ отметил, что «не нужно исполнять песнопение светского характера, которое разделяет наше общество — хотя «Магутны Божа» и имеет «духовную окраску».













Высказывания духовных лиц глубоко задели дочь Николая Равенского.





— Я, дочь композитора Равенского, не могла не отреагировать на заявление уважаемого митрополита Вениамина по поводу гимна или, как он назвал, «песни» «Магутны Божа», говоря, что она имеет светский характер и как бы разделяет наше общество и имеет всего лишь духовную окраску, — сказала Ольга Николаевна «Салідарнасці».





Собеседница не согласна с тем, что молитва, обращенная к Богу, может иметь «политическую каннотацию».





— Не вы ли разделяете общество этим заявлением? Этот гимн — не просто песня, это молитва к Богу. Как можно усмотреть политическую подоплеку в молитве, которая не призывает к насилию, убийству, лжи?





А, может, это воля Божья, чтобы именно через этот гимн народ познал Бога, его волю, его силу. И «если же оно от Бога, то вы не сможете их остановить, а лишь сами окажетесь противниками Бога», — привела Ольга Николаевна стих из «Деяний Апостолов».





Дочь Равенского рассказала, что отец написал музыку на стихи Натальи Арсеньевой, тоскуя о Родине в оккупированной Германии, в лагере для интернированных, куда вынужден был бежать, чтобы не быть расстрелянным.





— Отец окончил Московскую консерваторию и курсы регентов в Москве и Петербурге. Он написал целый цикл духовной музыки, которую сегодня исполняют во время Богослужений в разных странах мира. В советские времена, когда «Магутны Божа» пели подпольно, долгое время считалось, что музыка у гимна народная, имя отца не называли, — рассказала Ольга Равенская.





Ее радует то, что сегодня вместе с этим произведением люди вспоминают и преданное забвению имя ее отца.





— Я не думаю, что мирный народ взывает к Богу о правде просто так, исполняя этот гимн. Мне кажется, молитве никак нельзя «придать духовную окраску». Может быть, уважаемый митрополит, вам стоило бы воздать Богу благодарения за народ, который от сердца возносит молитву, а не берется за оружие, чтобы проливать кровь? — полагает Ольга Николаевна.





«Магутны Божа» считался религиозным гимном для послевоенной белорусской эмиграции. В некоторых вариантах он даже назывался «Молитва о Беларуси».





В 1993 году специально созданная комиссия Верховного Совета предлагала утвердить это произведение в качестве официального государственного гимна Беларуси.





Именно его название было взято в качестве названия Международного фестиваля духовной музыки «Магутны Божа», который с 1993 года ежегодно проходит в Могилеве в костеле Успения Пресвятой Девы Марии.





Николай Равенский также написал один из вариантов музыки к еще одному произведению, которое претендовало стать гимном Беларуси, — «Пагоне» Максима Богдановича.



