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Умер глава Samsung Ли Гон Хи

25.10.2020 08:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под его руководством компания из небольшого корейского производителя выросла в крупную международную корпорацию.


Фото Reuters

Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи ушел из жизни в воскресенье в Сеуле в возрасте 78 лет. Об этом в воскресенье, 25 октября, со ссылкой на заявлении компании сообщил Bloomberg.

Известно, что Ли Гон Хи имел проблемы со здоровьем после перенесенного в 2014 году сердечного приступа. Последние несколько лет он оставался формальным главой компании, а фактически Samsung руководит его сын Ли Чжэ Ену.

"Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его заявление 1993 года о «новом управлении» стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества. Его наследие будет вечным", - говорится в заявлении Samsung.

Ли Гон Хи родился 9 января 1942 года. Его отец, Ли Бен Чхоль, был основателем Samsung Group. После его смерти в 1987 году Ли Гон Хи возглавил концерн.

В 1993 году Ли Гон Хи начал проводить корпоративную реформу в Samsung. Он назвал компанию "второсортной" по мировым стандартам и призвал каждого сотрудника "изменить все, кроме жены и детей".

Согласно предложенной им концепции "нового управления" подчиненные теперь могли указывать своим начальникам на ошибки.

Южнокорейская прокуратура также подозревает, что в ходе получения власти в концерне Ли Чжэ Ен участвовал в незаконных махинациях при слиянии компаний внутри корпорации, чтобы получить контроль над Samsung Group.

Помимо Ли Чжэ Ена, у Ли Гон Хи остались дочери Ли Бу Чжин и Ли Со Хён. Еще одна дочь, Ли Юн Хен, покончила с собой в 2005 году.
 
 
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Под его руководством компания из небольшого корейского производителя выросла в крупную международную корпорацию.
 
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