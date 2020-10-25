Обзор iPhone 12 Pro и сравнение его с iPhone 11 Pro

Комплектация

Первое, чем удивляет новый iPhone, — это не дизайн или экран, а коробка. На нашей памяти таких компактных упаковок топовых смартфонов еще не было. Коробка с iPhone 12 Pro занимает вдвое меньше места, чем iPhone 11 Pro. Настоящая находка для логистики, ведь теперь за раз можно перевезти в два раза больше смартфонов!



Комплектация iPhone 12 Pro и 11 Pro

Расплачиваться за компактность приходится покупателю. Вы, наверное, уже знаете, что в комплекте с новыми iPhone 12 Pro нет ни наушников, ни зарядного устройства. Остался только кабель. Формально столь скромная комплектация оправдывается заботой об окружающей среде. Ну, заодно позволяет Apple немного сэкономить и повысить доходы от продажи каждого телефона.

Насколько критично отсутствие наушников и зарядки? Каждый по-своему ответит на этот вопрос. Для меня, например, наличие в коробке устаревших проводных наушников не самого высокого качества совершенно некритично. Зарядное устройство — куда более важная штука. Но, опять же опираясь на личный сценарий использования, давно применяю стороннюю беспроводную зарядку, а «кубик» до сих пор лежит в коробке от iPhone 12 Pro.



Габариты коробок iPhone 11 Pro и 12 Pro

Дизайн

Наконец-то внешний вид iPhone претерпел заметные изменения. Новинка действительно выглядит как гибрид прошлого поколения, iPhone 4 и 5. И гибрид в целом удался: девайс совсем по-другому ощущается в руке.





Так, разница между 11 Pro и XS, а следовательно, и X по ощущениям куда меньше, чем при переходе с 11 Pro на 12 Pro. Любопытно, что габариты новинки увеличились незначительно, однако она ощущается как заметно более крупная, чем предшественник. На самом деле iPhone 12 Pro всего на пару миллиметров длиннее прошлогоднего флагмана, а остальные габариты и вес практически идентичны.

Более того, новинка тоньше, чем iPhone 11 Pro, а кажется наоборот! Все дело в оформлении граней. У 12 Pro они плоские и острые (как и новые кнопки), тогда как в прошлогоднем аппарате — закругленные, благодаря чему девайс ощущается тоньше. То есть новое «яблоко» выигрывает по ощущению новизны, но, субъективно, удобнее все-таки прошлогодняя модель.



iPhone 11 Pro (сверху) и iPhone 12 Pro

И еще кое-что о торцах. Они, как и у предшественников, сделаны из хирургической нержавеющей стали. Однако благодаря плоской поверхности, окрашенной в тон тыльной панели, на ней теперь очень сильно видны отпечатки пальцев. Прямо очень-очень — такое на iPhone 11 Pro было незаметно. Также из-за окраски может создаться впечатление, что кромка выполнена из пластика, а не стали.

В целом изменения получились неоднозначные. Прошлогодняя модель явно практичнее, зато iPhone 12 Pro дарит ощущение новизны, которого не хватает уже пару лет.











Ах да, еще цвет. Не видели вживую остальные расцветки, но «прошка» с синей матовой крышкой шикарна. Тактильно она осталась прежней: слегка шершавое матовое стекло не только отлично смотрится, но и все еще остается самым практичным. Такая крышка не царапается и практически не пачкается.





Все прочие конструктивные изменения незаметны, а некоторые из них проявят себя только при более длительном знакомстве с телефоном. Как, например, стекло Ceramic Shield с заявленной увеличенной прочностью. Или водозащита — iPhone теперь можно погружать на глубину 6 метров вместо прежних 4 метров. Потенциально классной штукой должна стать поддержка магнитных аксессуаров MagSafe — от чехлов до зарядок, но пока потестировать их не представляется возможным.

В целом внешность iPhone 12 Pro получилась. Это новый «айфон», который не спутаешь с предыдущими поколениями. Есть вопросы к практичности. У новинки маркие рамки и угловатая «кирпичность» (многим последний факт может понравиться). Субъективно, более «мыльный» iPhone 11 Pro, несмотря на бо́льшую толщину, в руке ощущается приятнее именно благодаря закругленным торцам. Хотя все это вкусовщина и дело привычки.





Дисплей

Куда важнее изменения, затронувшие экран. Он стал больше, и это очень хорошо, потому что 5,8-дюймовой диагонали матрицы 11 Pro на сегодняшний день не хватает — для комфортного просмотра контента хочется чего-нибудь побольше.





Диагональ дисплея новой «прошки» увеличилась до 6,1 дюйма. Кажется, что 0,3 дюйма — это несущественно, но на самом деле разница сразу бросается в глаза. Экран новинки при прежних в целом габаритах стал заметно крупнее, что не может не радовать. Матрица раздалась немного вширь (за счет чуть более тонких рамок) и ввысь (благодаря той самой паре миллиметров, на которые увеличилась длина телефона).

В остальном получаем одну из лучших OLED-матриц, что установлена и в iPhone 11 Pro. С ней совпадают и спецификации новинки, да и по ощущениям никакой разницы не видно. Для того чтобы сделать очень хороший дисплей, Apple надо было лишь увеличить его диагональ. Именно этим разработчики и ограничились. А больше ничего придумывать и не надо.





Железо

Apple продолжает космическими темпами наращивать производительность своих чипов, хотя разработчики до сих пор не придумали, как нагрузить A13 Bionic. Судя по бенчмаркам, новинка в виде A14 Bionic на 20—25% быстрее предшественника. Правда, прочувствовать эти преимущества пока не получается. Я запустил несколько тяжелых игр из Apple Arcade и вообще не увидел никакой разницы с iPhone 11 Pro. Оба смартфона одинаково хорошо справляются с нагрузкой, о каких-то очевидных преимуществах говорить не приходится.

Говорят, вместо 4 ГБ оперативной памяти теперь у «прошки» 6 ГБ. Хорошая прибавка, но и ее пока прочувствовать сложно. Все это — и память, и процессор — скорее задел для будущего. Главное, чтобы разработчики придумали, как нагрузить все это добро. iPhone 11 Pro, например, пока пределов своих возможностей не достиг.





Очень много внимания во время презентации Apple уделяла технологии связи 5G. Да, новинка поддерживает новые сети, однако в Беларуси это будет неактуально как минимум до выхода iPhone 13, если не 23.

Аккумулятор у новинки чуть менее емкий, чем у предшественника. Автономность, однако, заметно не изменилась. За время тестов iPhone 12 Pro терял заряд примерно с той же скоростью, что и iPhone 11 Pro. Это значит, что одного заряда смартфона хватит примерно на день-полтора работы. То есть на зарядку девайс нужно оставлять каждую ночь.

Скорее всего, автономность не ухудшилась (несмотря на менее емкую батарею) благодаря переходу чипа A14 Bionic на 5-нанометровый техпроцесс и, как следствие, более щадящему потреблению энергии.





Что имеем в итоге? iPhone 12 Pro очень мощный и крутой. Но найти эту мощность и крутость на фоне iPhone 11 Pro ох как непросто. А вот обладатели более старых смартфонов обновление точно заметят. Автономность серьезно не изменилась и осталась на уровне суток.

Камеры

Все-таки Apple большие молодцы, потому что не следуют за абсолютно дурацкими трендами вроде «впихнем 100-мегапиксельную камеру и назовем ее лучшей!». Даже в эти смутные времена iPhone 12 Pro все еще довольствуется тремя 12-мегапиксельными датчиками. И правильно, потому что дело совсем не в мегапикселях.





По сравнению с прошлогодним флагманом новинка получила основной фотодатчик с улучшенной диафрагмой f/1.6 (а было f/1.8), благодаря чему улавливает света на 27% больше. То есть должно улучшиться качество фото в условиях недостаточной освещенности.

Сверхширокоугольную камеру научили снимать в ночном режиме, и это очень хорошо, потому что предшественник в этом плане ночью был совсем бесполезен. Кроме того, для этого сенсора прикрутили технологию повышения четкости и детализации снимков Deep Fusion. Подробнее о ней можете почитать в этом материале .

Улучшена стабилизация, увеличена светосила, усовершенствована постобработка, наверняка изменениям подверглись еще сотни параметров, связанных с фотосъемкой. Но как это сказалось на итоговом результате? Подробно фотовозможности новых iPhone мы изучим в отдельном материале. А сейчас посмотрим, насколько заметны многочисленные изменения по сравнению с iPhone 11 Pro.



Основная камера iPhone 12 Pro

Основная камера iPhone 11 Pro

Телефото iPhone 12 Pro

Телефото iPhone 11 Pro

«Ультраширик» iPhone 12 Pro

«Ультраширик» iPhone 11 Pro

На дневных фотографиях разницу между прошлогодней и нынешней «прошкой» нужно искать с микроскопом. И даже он вряд ли поможет. Единственное — у iPhone 12 Pro более естественная передача цвета, тогда как у iPhone 11 Pro заметен некоторый перекос в сторону теплых оттенков.



Основная камера iPhone 12 Pro

Основная камера iPhone 11 Pro

Основная камера iPhone 12 Pro

Основная камера iPhone 11 Pro

Основная камера iPhone 12 Pro

Основная камера iPhone 11 Pro

«Ультраширик» iPhone 12 Pro

«Ультраширик» iPhone 11 Pro

Телефото iPhone 12 Pro

Телефото iPhone 11 Pro

Заметная разница появляется в сумерках и темноте. Лучше всего прокачалась ультраширокая камера — ночной режим дает о себе знать. Есть разница, хоть и не такая большая, с телефото. Качество снимков на основную камеру, по сути, осталось прежним.



iPhone 11 Pro



iPhone 12 Pro



iPhone 11 Pro



iPhone 12 Pro



iPhone 11 Pro



iPhone 12 Pro

Ах да, появился отдельный новый модуль — LiDAR! Это сканер, который умеет определять, как быстро возвращается отраженный свет, и создает карту окружающего пространства. Датчик нужен в первую очередь для приложений с дополненной реальностью. Пока это специфическая штука, которой вы вряд ли найдете применение в обычной жизни. Ждем, когда кто-нибудь придумает для «лидара» что-нибудь толковое и полезное.

Пока же можно довольствоваться тем, что сканер помогает улучшить эффект размытия фона при портретной съемке за счет более точного определения границ разных объектов. Заметить разницу сложно, но можно. Посмотрите на бороду и шапку — iPhone 12 Pro точнее и аккуратнее отрабатывает пограничные линии.



iPhone 11 Pro



iPhone 12 Pro

В целом о революции речи не идет. В Apple довели до современных флагманских стандартов ультраширокоугольную камеру и на отдаленную перспективу поставили LiDAR, который пока отправили отрабатывать портретную съемку.

Итоги

iPhone 12 Pro производит впечатление минорного обновления. Да, это все еще лучший (до выхода Pro Max) iPhone, но о каком-то гигантском скачке технологий по сравнению с предшественником речи не идет.





Если вам не хватает размера дисплея iPhone 11 Pro, куда разумнее будет дождаться iPhone 12 Pro Max. Если экран не напрягает, можно спокойно еще как минимум год ходить со своим телефоном. А вот для владельцев iPhone XS и более старых моделей 12 Pro станет хорошей обновкой — разница будет заметна и по дисплею, и по производительности, и по качеству фото/видео. Нужно только дождаться вменяемой цены, а также в качестве альтернативы присмотреться к обычному iPhone 12. О нем расскажем в следующий раз.

9 Оценка Onliner Новинка освежила дизайн и увеличила диагональ дисплея с 5,8 до 6,1 дюйма. По сути, это вся разница с iPhone 11 Pro. При этом некоторые особенности внешности 12 Pro проигрывают в практичности — речь в первую очередь об очень марких торцах. Подросший экран — несомненное преимущество, но достаточно ли его? Нравится Новый дизайн Крупнее дисплей Не нравится Маркие торцы «Невидимые» изменения

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Благодарим «Мобилайн» за помощь в подготовке материала.