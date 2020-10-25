Так выглядит эстонский город на берегу моря с квартирами за €6000

Источник материала: Onliner

Силламяэ был популярным курортом у петербуржцев еще в XIX веке. Потом с приходом СССР здесь зачем-то перерабатывали урановую руду, город стал закрытым, туристов сюда не пускали. Зато на берег Финского залива переезжали семьи со всего СССР, превращая Силламяэ из курортного поселка в типичный моногород, вся жизнь которого вращается вокруг единственного сильного предприятия.