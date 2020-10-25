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Так выглядит эстонский город на берегу моря с квартирами за €6000

25.10.2020 08:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Силламяэ был популярным курортом у петербуржцев еще в XIX веке. Потом с приходом СССР здесь зачем-то перерабатывали урановую руду, город стал закрытым, туристов сюда не пускали. Зато на берег Финского залива переезжали семьи со всего СССР, превращая Силламяэ из курортного поселка в типичный моногород, вся жизнь которого вращается вокруг единственного сильного предприятия.

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