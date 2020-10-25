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Во время Женского марша было задержано 12 человек
Источник материала: Навiны
По данным правозащитников, более десятка человек было задержано накануне в ходе проведения
Как отмечает закрытый властями правозащитный центр «Весна», в автозаках и «бусиках» оказалось 12 человек (некоторые из них, как съемочная группа Sky News, были
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По данным правозащитников, более десятка человек было задержано накануне в ходе проведения Гордого женского марша профессий.
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