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Задержанных журналистов Sky News выпустили из милиции, но аппаратуру отправили на экспертизу

25.10.2020 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанная в субботу на улице Якуба Коласа в Минске съемочная группа британского телеканала Sky News (гражданка Великобритании Дайана Магней, местные сотрудники Анастасия Леонова и Вадим Нечаев) освобождена из УВД Советского района, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

Задержанных журналистов Sky News выпустили из милиции, но аппаратуру отправили на экспертизу

В то же время видеокамера съемочной группы отправлена на «экспертизу», по-прежнему в милиции находится водитель, помогавший журналистам.

Магней имеет аккредитацию белорусского МИД.

 
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Задержанная в субботу на улице Якуба Коласа в Минске съемочная группа британского телеканала Sky News (гражданка Великобритании Дайана Магней, местные сотрудники...
 
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