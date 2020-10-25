Задержанных журналистов Sky News выпустили из милиции, но аппаратуру отправили на экспертизу

Задержанная в субботу на улице Якуба Коласа в Минске съемочная группа британского телеканала Sky News (гражданка Великобритании Дайана Магней, местные сотрудники Анастасия Леонова и Вадим Нечаев) освобождена из УВД Советского района, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.





В то же время видеокамера съемочной группы отправлена на «экспертизу», по-прежнему в милиции находится водитель, помогавший журналистам.

Магней имеет аккредитацию белорусского МИД.