|
Задержанных журналистов Sky News выпустили из милиции, но аппаратуру отправили на экспертизу
Источник материала: Навiны
Задержанная в субботу на улице Якуба Коласа в Минске съемочная группа британского телеканала Sky News (гражданка Великобритании Дайана Магней, местные сотрудники Анастасия Леонова и Вадим Нечаев) освобождена из УВД Советского района, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
В то же время видеокамера съемочной группы отправлена на «экспертизу», по-прежнему в милиции находится водитель, помогавший журналистам.
Магней имеет аккредитацию белорусского МИД.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанная в субботу на улице Якуба Коласа в Минске съемочная группа британского телеканала Sky News (гражданка Великобритании Дайана Магней, местные сотрудники...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)