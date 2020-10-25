Любителям зимнего отдыха. Дома возле горнолыжных центров (есть и по цене «двушки» в Минске)

Источник материала: Tut.by

Скоро начнется сезон в горнолыжных центрах, и мы посмотрели какие возле них продаются дома. Как выглядят дачи для круглогодичного проживания и бюджетные коттеджи в Силичах, Раубичах и Логойске — в материале REALTY.TUT.BY.

Дача в Раубичах за 47 тысяч долларов

Общая площадь дома — 83,6 кв. м, участок — 6 соток. Дом — двухэтажный, из блоков, обложен кирпичом и утеплен, с андулиновой крышей. Также есть гараж.

Фото: realt.by

В жилой комнате стоят камин и печь, отопление — печное. Горячая и холодная вода — круглый год. Есть санузел, душевая и сауна. Еще из благ — оборудованная кухня, стиральная машина, спутниковое телевидение.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Есть большие плюсы для зимнего проживания. В объявлении сказано, что асфальтированная дорога идет до дома, и ее зимой чистят. От калитки до дома сделан навес — эту территорию не придется расчищать от снега. Еще из бонусов — «территория участка граничит со сторожкой (в ней круглый год живут сторожа), всегда под охраной».

В 600 метрах от дома — лес, в 15 метрах — остановка. Недалеко есть озеро.

Фото: realt.by

Дом в Логойске за 50 тысяч долларов

Общая площадь дома — 72,1 кв. м, участок занимает 8,8 соток. В доме есть все условия для комфортного круглогодичного проживания: паровое отопление на газу, центральный водопровод и местная канализация, электричество.



Фото: realt.by

В доме — четыре жилые комнаты, кухня столовая и просторная прихожая. Дом одноэтажный. Есть гараж.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Дом в Силичах за 57 тысяч долларов

Дом общей площадью 81,6 «квадратов» расположен на участке 15 соток. В объявлении написано, что сразу за участком находится чистый пруд, где водятся карпы и караси. Также рядом есть лес.



Фото: realt.by

Дом готов для круглогодичного проживания, есть все коммуникации: паровое отопление на газу, вода из скважины, местная канализация, электричество. Сам дом — сборно-щитовой с крышей из евро-шифера.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Дача в Силичах за 87 тысяч долларов

В этом двухэтажном доме площадью 108 кв.м. — пять комнат и терраса. Участок — 10 соток. Помимо дома здесь расположена двухэтажная баня с комнатой отдыха и террасой, а также беседка с барбекю, камином и обеденной зоной. А еще рядом есть лес и озеро.



Фото: realt.by

Дом построен из профилированного бруса, крыша — из евро-шифера. Отопление — альтернативные источники.



Фото: realt.by

Проведено электричество, вода — из собственной 30-метровой скважины, канализация — местная. Также есть интернет, спутниковое телевидение, система видеонаблюдения.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Дача в Силичах за 104,9 тысячи долларов

На участке в 10 соток, примыкающему к лесу, расположены основной дом площадью 96 кв. м, гостевой домик, баня с беседкой и комнатой отдыха. Дом построен из блоков, обшит блокхаусом, крыша — мягкая черепица.



Фото: realt.by

Отопление в доме печное и электрическое, вода — круглогодичная из скважины, канализация — местная. В санузле — теплый пол, бойлер и стиральная машинка.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by