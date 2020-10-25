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«Если честно, выглядит странно». Что происходит в утренних шоу, откуда уволилась большая часть ведущих

25.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Обычно рубрику «Было-стало» практикуют в статьях про женское преображение или ремонт квартир. Но пользуясь началом нового телесезона, LADY расскажут в этом формате о белорусских утренних ТВ-шоу, которые выдержали целый ряд пертурбаций. Вы готовы? Поехали.

В первой части нашего обзора начнем с телеканала «Беларусь 1». И рассмотрим, конечно же, самую популярную и самую «смотрибельную» утреннюю ТВ-программу в белорусском вещании — «Добрай раніцы, Беларусь!». Что мы знали об этом шоу до августа 2020? Как говорится, если «Где лучшие тусовки? У нас в клубе!», то «Где самые популярные ведущие, интересные гости и богатый продакшн? В «Добрай раніце!».

Это трехчасовое утреннее шоу — единственное (из отечественного утреннего ТВ-контента) интерактивное и выходящее в прямом эфире. Новенькая студия с дорогущими экранами, огромная команда за кадром и отряд корреспондентов, которые готовят сюжеты для эфира.

С экрана вещали: Светлана Боровская, Денис Дудинский, Евгений Перлин, Андрей Макаенок, Вера Каретникова, Екатерина Антонова, Владимир Богдан. Опыт, харизма и эрудиция ведущих не давали зрителям скучать.

К технической стороне проекта также не было вопросов: накладки если и возникали, то крайне редко. Шоу считалось одним из самых рейтинговых в стране, а паузы в эфире заполнялись каким-то невероятным количеством рекламных роликов, что для любого телепроекта — хороший знак. Недовольны могли быть разве только женихи и невесты, ведь гонорары лиц программы, которые также подрабатывают ведением мероприятий, всегда держались на высокой планке.

А потом случились август, выборы, столкновения на улицах. Штормом накрыло и «Раніцу». Из-за взглядов на ситуацию в стране, не совпадающих с корпоративными, программу стали покидать сотрудники.

— Я бы, наверное, не написала бы этот пост, но сегодня я на мгновение представила, что там, на улице, сейчас мои любимые люди. И они пострадали в этих противостояниях, — высказалась Вера Каретникова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это мой выбор❤️. С моей бесконечной любовью к жизни и к работе сегодня мой последний рабочий день. Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет

 
 
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Обычно рубрику «Было-стало» практикуют в статьях про женское преображение или ремонт квартир. Но пользуясь началом нового телесезона, LADY расскажут в этом формате...
 
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