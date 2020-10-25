Как подобрать идеальную форму бровей в зависимости от типа лица. Показываем на примерах

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Сегодня существует такое количество косметики и даже процедур для бровей, что в пору растеряться. Да и, будем честны, обидно тратить на это деньги. Гораздо рациональнее определиться с наиболее удачной конкретно для вас формой бровей — и тут мы вам поможем.

Елена ПротасРуководитель студии красоты «Две кисточки» Руководитель студии красоты

В поиске идеальной формы бровей важно достичь гармонии между тем, что дано природой, и тем, что хочется получить. Поработав с большим количеством лиц, мы можем точно сказать, что естественный изгиб — это подсказка, к которой стоит прислушаться. У 98% девушек природный изгиб бровей идеален и не нужно придумывать велосипед, отводя его дальше — к вискам. При этом, если выполнить коррекцию бровей правильно, можно заметно смягчить некоторые недостатки, которые давно хотелось скрыть или, наоборот, превратить их в достоинства. Рассказываем, как этого добиться, в зависимости от типа вашего лица.

Круглолицые девушки

Как показывает практика, девушки с такой формой лица часто злоупотребляют контурингом, чтобы очертить скулы и тем самым вытянуть лицо. На самом деле есть способ, который выглядит куда как более естественно. Благодаря изящному излому брови и заостренному кончику, лицо вытянется и девушка получит такой же эффект, как от контуринга.





Овальное лицо

Если лицо овальное, значит, при коррекции формы бровей лучше всего стремиться к их «выпрямлению». Максимум — слегка округлить. Но резкий излом — то, чего быть не должно. Он придаст выражению лица лишнюю строгость и будет прибавлять вам возраста.





Квадратное лицо

Самое характерное для квадратной формы лица — широкая челюсть. Задача — визуально смягчить геометричность, которая отличает этот тип лица, а также немного сузить его. Так что, определяясь с формой бровей, выбирайте мягкие дуги, округлые, без заострений и «уголков». Также внимание нужно уделить ширине бровей: девушкам с квадратным типом лица, противопоказаны тонкие брови-ниточки. Естественная средняя ширина будет идеальной.



До и после выбора правильной формы бровей

Независимо от формы лица учтите пару моментов, о которых мы расскажем дальше.

Широкие брови

Хотим сразу отметить, что широкие брови идут далеко не всем. В первую очередь, чересчур широкие брови могут утяжелить лицо и добавить ему брутальности, которая вряд ли вам нужна — поэтому аккуратно.

В первую очередь широкие брови идут девушкам, у которых крупные черты лица: выразительный нос, большие глаза, пухлые губы. Также широкие брови часто идут миловидным девушкам, которых сложно огрубить. В иных случаях не стоит перебарщивать, рискуете выглядеть нелепо.

Наш вариант — миловидная девушка с пухлыми губами. Ширины своей брови не достаточно, поэтому мы решили прибегнуть к модной процедуре — долговременной укладке бровей.



До и после выбора правильной формы бровей

Начало брови

Начало брови играет большую роль, т.к. зачастую мастера или сами девушки отщипывают его чересчур далеко. Но вот в чем дело: чем дальше начало брови, тем шире и длиннее визуально кажется нос — это факт.

Правильно рисовать начало брови на уровне середины ноздри. Тогда вы точно не ошибетесь. Но не забудьте хорошенько растушевать начало, иначе взгляд будет тяжелым и суровым.

Цвет бровей

Постарайтесь сделать так, чтобы цвет бровей совпадал с цветом корней волос, это правило не подводит. Но всегда есть исключения: если вы суперблонд, то брови должны быть на тон темнее корня.

Не забывайте про тепло и холодность. Обладательницам теплого оттенка волос желательно иметь и брови теплого оттенка. То же самое с холодными оттенками: если волосы холодного оттенка, то и брови должны быть такими же.

Ошиблись и «пересурьмили» брови? Тогда напоследок расскажем вам про новомодную процедуру — осветление бровей. Кому она нужна? Девушкам, брови которых слишком темные и цвет волос не выглядит с ними гармонично.

Обратите внимание, насколько естественнее и моложе выглядит девушка на фото после осветления бровей:





Как отрастить брови

Если для всех этих экспериментов вам банально не хватает длины и ширины бровей, включите в рацион продукты с содержанием витаминов А, С и Е. Или используйте уходовые средства: натуральные масла, например масло усьмы укрепляет волоски и стимулирует их рост.

Наносите его следующим способом: смочите маслом ватный диск, пройдитесь им по брови и оставьте на 30 минут или даже на ночь. Повторяйте процедуру каждый день, пока не заметите результат, а если на коже появится раздражение, попробуйте альтернативный способ отращивания.

Cледите за тем, чтобы на брови не попадали уходовые или мейкап-средства, для них не предназначенные — например увлажняющий крем или тональная основа. Если этого избежать не удалось, сразу же очистите волоски — формулы других продуктов могут замедлить их рост.