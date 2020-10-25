«Вез пиццу - оказался на Окрестина». Курьер застрял на авто из-за протеста - теперь нет прав, машины и работы

Источник материала: Tut.by

Еще месяц назад у минчанина Максима Свиридовича была работа: на своей Mazda он развозил заказы сети пиццерий клиентам. Но сейчас парню пришлось уволиться: в последнее воскресенье сентября он оказался не в том месте и не в то время, застрял на машине в толпе протестующих. В результате Максима обвинили в том, что он ехал по встречке и участвовал в митинге. Милиция забрала Mazda на экспертизу, Максима завезли на Окрестина, судили, а по линии ГАИ лишили прав и дали штраф.



Фото Максима из соцсетей

«Из-за протестующих не смог развезти все заказы»

В воскресенье, 27 сентября, у Максима Свиридовича была рабочая смена. Развозить пиццу ему надо было по центру Минска. Парень предполагал, что, возможно, после обеда работать будет затруднительно: люди выходили на протесты. К 15.00 часть улиц города уже были закрыты для транспорта, но курьеры сети, на которую работал парень, продолжали принимать заказы и доставлять их.

— Я был на улице Веры Хоружей, и у меня оставались два заказа, которые нужно было доставить на улицы Некрасова и Беды — расстояние небольшое, километра три. Но проехать туда по короткому маршруту, через Куйбышева, Богдановича, Сурганова, я уже не мог: там были протестующие.



Колонна протестующих на улице Сурганова 27 сентября

Напомним, что в тот день протестующие от стелы пошли по новому маршруту: проспекту Машерова, улицам Богдановича, Сурганова и проспекту Независимости и дошли до Уручья.

— Я не знал, куда пойдут люди, поэтому решил проскочить через проспект Независимости, возле парка Челюскинцев повернуть налево. Но когда я доехал до пересечения проспекта с улицей Сурганова, там уже была толпа — они только начали выходить и двигались в сторону Уручья.

Максиму пришлось остановить машину возле тротуара и ждать, когда пройдет колонна. Парень предупредил работодателя и заказчиков, что он застрял и доехать по адресу не может. Водитель то сидел в салоне своего авто, то выходил из него, стоял рядом и смотрел на протест.

— Встретил там несколько своих знакомых: они выходили из толпы здоровались со мной, перебрасывался с ними парой фраз, мол, как дела, и они шли дальше, а я продолжал стоять.



Максим остановился на перекрестке, ближе к магазину «Академкнига». На снимке он стоит возле водительской двери. Скриншот видеосюжета ОНТ

На проход всей колонны, по словам парня, ушло около сорока минут, потом перекресток стал свободным и машины поехали. Продолжил свой путь к заказчикам и Максим: немного сдал назад и потом двинулся вперед по Сурганова к улице Чорного. Только далеко уехать курьеру не удалось: за ним поехала патрульная милицейская машина и сотрудники потребовали водителя остановиться.

«Два протокола от ГАИ, один за участие в митинге, да еще машину забрали»

— Забрали документы и сказали ждать. Я объяснял, что меня ждут клиенты, показывал им на сумки с пиццей, чеки. Но милиционеры ответили, что их это мало волнует.

Через несколько минут к месту, где остановили Максима, подъехал экипаж ГАИ, и документы парня милиционеры передали инспекторам. Те начали составлять протоколы: один — за отсутствие техосмотра, второй — за движение авто по встречной полосе проспекта Независимости.

— Если с техосмотром все понятно и я этот протокол не оспариваю, то с движением по встречке не согласен: я этого не делал, да и фактически это было невозможно, там же шли люди, стояли встречные машины, которые застряли так же, как и я.





Во время составления протоколов инспектор говорил Максиму, что «не хочет, чтобы в Беларуси было, как в Украине» и что он и его коллеги делают все во благо. А потом предложил парню добровольно (а если откажется, то с помощью ОМОНа) проехать в РУВД Первомайского района — для проверки вин-номера автомобиля.

— Я поехал добровольно. В РУВД у меня изъяли документы на машину, ключи. Потом завели меня в спортзал, где уже были задержанные на протестах, составили протокол за участие в массовом несанкционированном мероприятии. Я в очередной раз пытался доказать, что я курьер, вез пиццу, но на это никто не обращал внимания.

Ночью Максима вместе с другими задержанными отвезли в автозаке на Окрестина и поместили в камеру до суда. К радости парня, ждать заседания ему пришлось недолго: он состоялся по видеосвязи на следующий день, 28 сентября.

— На суде я заявил, что к митингу не имею никакого отношения. Я был на работе, на мне брендированная одежда пиццерии. Судья сказала, что отпускает меня, но к завтрашнему дню я должен сам прийти в суд и принести доказательства того, что я работал.

Работодатель выдал курьеру все необходимые документы: график работы, подтверждение, что 27 сентября Максим был на смене, о заказах, которые он в тот день выполнил, и информацию о тех, которые он вез, но не смог доставить из-за задержания. С ними парень явился на очередное заседание суда, а также взял с собой свидетеля — одного из сотрудников пиццерии, который в воскресенье работал вместе с Максимом.

— Выступили я и мой свидетель, после чего я надеялся, что все это закончится. Но были еще два свидетеля со стороны милиции. Первый — милиционер из РУВД, заявил, что видел, как я шел и махал флагами, выкрикивал лозунги, поэтому меня и задержали. Пояснил, что есть видеозапись моего задержания, но предоставить ее не смог. Также он не мог ответить на вопросы, касающиеся деталей моего задержания.

Показания второго свидетеля из милиции в суде решено было не слушать, материалы дела в отношении Максима судья отправил на доработку. Судебное заседание пока не состоялось.

«Такое „добро“ от милиции только озлобляет»

1 октября Максим отправился в ГАИ Минска, там в отношении него должны были принять решение по двум протоколам, составленным инспектором ДПС.

— Дали по максимуму: лишили прав на год и выписали штраф 13 базовых (351 рубль). Я пошел оспаривать это решение к начальству ГАИ, но это не дало никаких результатов.

Более того, Максиму там сказали, что якобы он еще и воду протестующим раздавал. Парень отрицает это, но одновременно недоумевает: даже если бы такое было, то какое в этом действии нарушение?



В ГАИ Минска Максиму вынесли наказание: год лишения прав и штраф 351 рубль

— Я просил: покажите мне видео, как я еду по встречке. Ведь в каждой машине ГАИ есть видеорегистратор, к тому же на проспекте много камер. Увы, видео нет. Просил, чтобы прав меня не лишали (санкции статьи предусматривают это), я же работу потеряю. Мои доводы никто слышать не хочет, как будто назло людям действуют, чтобы им хуже было. Но это не принесет «добро», как говорил мне гаишник, наоборот, такие действия народ озлобляют.

В МВД Беларуси не стали подробно комментировать эту историю: сказали, что все изложено в постановлении на жалобу, которое вынесено в отношении гражданина. И напомнили, что если он с ним не согласен, то может обратиться в суд.

С работы Максиму пришлось уволиться. Пока что парень пошел на бесплатные курсы IT, но когда у него появится доход — неизвестно. Также он готовит обращение в прокуратуру, чтобы разобрались в его ситуации.

— Глядя на все происходящее, надежды мало. Но считаю, что сидеть сложа руки тоже нельзя. Я бы хотел найти людей, которые попали в ситуацию, аналогичную моей: остались без прав, машины, при этом они ни в чем не виноваты. Если писать коллективные обращения, может, это и возымеет какое-то действие…

Связаться с Максимом Свиридовичем можно по электронной почте miste@tut.by.