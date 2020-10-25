Помпео потребовал от Лукашенко разрешить Шклярову выехать из Беларуси

Источник материала: АФН

Государственный секретарь США Майк Помпео в субботу, 24 октября, в телефонном разговоре с Лукашенко обсудил судьбу имеющего американское гражданство политтехнолога с белорусскими корнями Виталия Шклярова.

"Государственный секретарь призвал к полному освобождению и разрешению немедленного выезда из Беларуси незаконно задержанного гражданина США Виталия Шклярова", - сообщила пресс-служба Госдеп США, передает DW.

Кроме этого, Майк Помпео "в очередной раз заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают стремление белорусского народа к демократии", - говорится в сообщении.

19 октября Шклярова освободили из СИЗО КГБ Беларуси в Минске, а днем позже ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.