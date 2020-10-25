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Фотофакт. Грустный дэнс на мегамитинге. Обещали 300 тысяч, а пришли человек 20 "ЯБатьков"
Источник материала: Партизан
Посмотрите на митингующих в поддержку действующей власти. А ведь обещали 300 тысяч.
Фото Надежды Бужан, «Наша Ніва»
Как
Участников оказалось так мало, что они решили не идти Маршем по проспекту, как анонсировалось накануне, а просто помитинговать на площади.
Теперь представьте, что скажет БТ по этому поводу. Вот только не надо смеяться!
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Посмотрите на митингующих в поддержку действующей власти. А ведь обещали 300 тысяч.
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