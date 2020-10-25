Фото Надежды Бужан, «Наша Ніва»





сообщает Наша Ніва, на него собралось не более 20 человек. Флаги и одежда пришедших больше напоминала какую-то реконструкцию из советского прошлого. КакНаша Ніва, на него собралось не более 20 человек. Флаги и одежда пришедших больше напоминала какую-то реконструкцию из советского прошлого.





Участников оказалось так мало, что они решили не идти Маршем по проспекту, как анонсировалось накануне, а просто помитинговать на площади.

Теперь представьте, что скажет БТ по этому поводу. Вот только не надо смеяться!



