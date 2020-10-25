В ноябре в Беларуси подорожают многие марки сигарет





В соответствии с ней, в Беларуси с указанной даты должна измениться стоимость 77 марок табачных изделий.





В частности, подорожают 47 брендов, производимых ООО «Табак-инвест», 28 брендов, производимых фабрикой «Неман», и 2 бренда, ввозимых госпредприятием «Беларусьторг». Цены вырастут в диапазоне от 2 до 15 копеек.





При этом стоимость марок, производимых ООО «Интер Тобакко», а также импортируемых СЗАО «Энерго-Оил», не изменится.





Кроме того, на рынке появится новый бренд: ООО «Табак-инвест» представит Camel Studio Exotic Crush (2,50 рубля). А госпредприятие «Беларусьторг» начнет ввозить Pall Mall Nano Blue (2,55 рубля).