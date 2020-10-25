Широко распространено мнение, что наблюдающийся сегодня в Беларуси небывалый общественный подъем, многотысячные протесты против шестого президентского срока Александра Лукашенко проходят без участия традиционной "старой" оппозиции, ассоциируемой, прежде всего, с политическими партиями.





Она якобы самоустранилась, уступила место новым лидерам, которые пришли в политику только весной 2020 года с началом президентской избирательной кампании. Так ли это на самом деле, и какую роль играют сегодня оппозиционные политические структуры с давней историей, DW выясняла у их лидеров.

Старожилы белорусской политики взаимодействуют с новичками

Председатель Белорусской партии левых "Справедливый мир" Сергей Калякин в интервью DW заявил, что считает неправильным противопоставление "новых" оппозиционеров "старым": "Были люди, которые с 1994 года боролись против этой власти, даже выступали против первого избрания Лукашенко. Эти люди и сегодня есть. Да, прошла четверть века, сменилось поколение. Но я бы не делил этих людей на "новую" оппозицию и "старую".





Сергей Калякин





По большому счету, полагает Калякин, ничего нового сейчас не происходит - ни со стороны белорусской оппозиции, ни со стороны властей: "Митинги были и в 2001 году, и в 2006-м, и в 2010-м. И ранее власть, начиная с 1999 года, убивала оппонентов, сажала их в тюрьмы, травмировала, увольняла с работы. Да, изменились коммуникационные возможности, изменились настроения в обществе. Но все, что сегодня делается, происходит в результате той долгой и упорной борьбы, которую все время вели люди".





Лидер БПЛ "Справедливый мир" (до 2009 года она называлась Партией коммунистов Беларуси) отметил, что оппозиционные старожилы взаимодействуют с лидерами протеста, появление которых только приветствуют. "Наши люди сегодня участвуют в этих протестах, наших людей арестовывают, сажают на сутки, их штрафуют, их увольняют с работы без разделения - давно они в оппозиции или недавно", - указал Сергей Калякин.





По его словам, оппозиционные партии активно поддерживают ту линию, которую проводят лидеры протеста: необходим диалог о новых правилах выборов, об отставке Лукашенко, о том, что если будет конституционная реформа, то она должна проходить после выборов, и так далее. "Сегодня такое взаимодействие есть, и роль политических партий никуда не делась", - заверил Калякин.

Четыре типа оппозиционных сил в Беларуси и национальный флаг

Глава Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов в интервью DW пояснил, что к белорусской оппозиции относят и эмигрантов, которые из-за границы пытаются координировать протесты в стране; и традиционных лидеров уличных протестов, которые представляют незарегистрированные структуры (многие из них, в частности Николай Статкевич и Павел Северинец, сейчас за решеткой); и провластную так называемую "конструктивную оппозицию"; и традиционную оппозицию, под которой понимают представителей зарегистрированных политических партий.





Игорь Борисов





По словам Борисова, все это разные политические игроки, использующие различную тактику. Например, руководители партий не могут прямо призвать людей выходить на несанкционированные акции, потому что тогда партии лишат регистрации, а сами лидеры окажутся за решеткой или в эмиграции. "Все, что сейчас на демократическом поле существует, те степени и уровни свободы - это то, что не было полностью уничтожено благодаря "старой" оппозиции", - говорит Борисов.





И добавляет, что на первых порах нынешней президентской избирательный штаб Светланы Тихановской противился использованию национального бело-красно-белого флага на уличных акциях, и дискурс в этом плане изменили именно представители и сторонники "старой" оппозиции, которые все эти годы отмечали "День воли".

Оппозиционные активисты со стажем стали частью белорусского протеста

В свою очередь, сопредседатель движения "Говори правду", экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев призывает не давать огульных оценок всей "старой" оппозиции, поскольку различные политические силы повели себя в последние месяцы по-разному: "Правоцентристы в основном пришли в штаб Светланы Тихановской и сейчас там активно продолжают работу. Кто-то, как "Говори правду", выдвигали своего кандидата в президенты и шли с ним. Кто-то полностью самоустранился", - признал Дмитриев в интервью DW.





Андрей Дмитриев





"Все те, кто эти 20 лет ходил на митинги, работал на местном уровне, помогал людям, обучал их, шаг за шагом вели дело к тому, чтобы в нужный момент общество проснулось и начало действовать", - констатирует экс-кандидат в президенты.





По его выражению, большинство оппозиционных активистов, особенно в регионах, стали частью протеста, а во многих местах именно они являются инициаторами акций на локальном, дворовом уровне: "Просто потому, что у них есть какой-то опыт и умение ориентироваться в ситуации".

Партийные флаги приспущены во имя общего дела

Со своей стороны Юрий Губаревич, лидер движения "За свободу" (вместе с Объединенной гражданской партией (ОГП) и оргкомитетом "Белорусской христианской демократии" входит в Правоцентристскую коалицию), в интервью DW высказал мнение, что "старая" оппозиция не пропала, а "скорее затерялась на фоне того моря людей, которые сейчас включены в политический процесс".





Губаревич, соглашаясь с Дмитриевым, подчеркнул, что тысячи активистов, которые до нынешних протестов участвовали в сопротивлении властям, никуда не делись: "Они являются активными членами и дворовых сообществ, и открытого противостояния в Минске и в регионах. Просто теперь они менее заметны в общей массе протестующих".





При этом ряд представителей традиционной оппозиции стали помощниками экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, а также вошли в состав созданного по ее инициативе Координационного совета. Это "те, кто готов, даже являясь лидером политической структуры, приспустить свои партийные флаги для общего дела, не выпячивать свои политические позиции, но привносить знания и умения в общую работу", считает Губаревич.





Лидеры традиционных оппозиционных структур едины в том, что на данном этапе всем сторонникам перемен в Беларуси нужна консолидация. При этом они уверены, что после ухода Лукашенко при проведении свободных выборов вновь возрастет роль и значение партийных программ.



