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Магазинов станет еще больше: до конца года в Минске планируют открыть 50 объектов розничной торговли

25.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщил заместитель председателя Минского горисполкома Юрий Трущенко.


Он отметил, что торговая сфера столицы продолжает активно развиваться. Уже сейчас в ней насчитывается 11,5 тысяч объектов. 
 
Обеспеченность торговыми площадями в Минске составляет 680 квадратных метров на 1 тысячу жителей при стандарте 600 квадратных метров, пишет телеграм-канал «Минск. Официально.
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сообщил заместитель председателя Минского горисполкома Юрий Трущенко.
 
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