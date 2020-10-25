ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сенсация: Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры

25.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Это произошло после самого ожидаемого в смешанных единоборствах (MMA) боя года.


фото: Би-би-си

Во втором раунде победив в Абу-Даби американца Джастина Гейджи, Хабиб Нурмагомедов, лицо российского спорта и король жанра, объявил, что провел свой последний поединок в UFC. Потерявший летом отца Нурмагомедов между спортивной славой, какой мало кто в истории достигал, и заботой о матери выбрал второе.

Такого завершения этого вечера на острове Яс в Абу-Даби, конечно, никто не ждал. Кажется, его не ждали даже люди из основного в смешанных единоборствах промоушена UFC, чей чемпионский титул в легком весе (до 70 кг) Хабиб Нурмагомедов защищал в четвертый раз.

И уж точно о таком завершении невозможно было подумать, наблюдая за 29-м боем в шикарной карьере российского бойца, пишет kommersant.ru
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это произошло после самого ожидаемого в смешанных единоборствах (MMA) боя года.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вез пиццу - оказался на Окрестина». Курьер застрял на авто из-за протеста - теперь нет прав, машины и работы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика