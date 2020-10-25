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Хабиб победил Гейджи и объявил о завершении карьеры

25.10.2020 09:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня ночью в рамках турнира абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов провел один из своих самых зрелищных боев. Кроме того, он сообщил о завершении своей триумфальной карьеры.

Чемпион UFC в третий раз защитил титул в поединке с американцем Джастином Гейджи.

После боя Хабиб заявил прямо на октагоне, что он завершает карьеру. Бой с Гейджи стал последним — такое обещание Хабиб дал матери после смерти отца. «Я простой парнишка из горного села в Дагестане, просто хотел быть чемпионом, и все... У меня теперь осталась только мама, я хочу уделить ей больше внимания», — сказал боец.

 
 
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Сегодня ночью в рамках турнира абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов провел один из своих самых зрелищных боев. Кроме того, он...
 
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