Хабиб победил Гейджи и объявил о завершении карьеры

Источник материала: Onliner

Сегодня ночью в рамках турнира абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов провел один из своих самых зрелищных боев. Кроме того, он сообщил о завершении своей триумфальной карьеры.

Чемпион UFC в третий раз защитил титул в поединке с американцем Джастином Гейджи.

После боя Хабиб заявил прямо на октагоне, что он завершает карьеру. Бой с Гейджи стал последним — такое обещание Хабиб дал матери после смерти отца. «Я простой парнишка из горного села в Дагестане, просто хотел быть чемпионом, и все... У меня теперь осталась только мама, я хочу уделить ей больше внимания», — сказал боец.