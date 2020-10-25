КоАП: отказ либо уклонение без уважительных причин свидетеля от дачи объяснений влечет штраф до тридцати базовых величин

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В последнее время рассмотрение административных дел по статье 23.34 и иже с ними носит весьма специфический характер. Материалы нередко отправляются на доработку, в протоколах и рапортах адвокаты устанавливают противоречия, а свидетели, задерживавшие людей, настолько заняты, что не могут присутствовать на процессе. Самое время напомнить о том, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях, бывает за отказ или уклонение от дачи объяснений.

«Отказ либо уклонение без уважительных причин свидетеля или потерпевшего от дачи объяснений либо эксперта или переводчика без уважительных причин от исполнения возложенных на них обязанностей по делу об административном правонарушении —

влекут наложение штрафа в размере от восьми до тридцати базовых величин.

Примечание. Лицо не подлежит административной ответственности за отказ или уклонение от дачи объяснений против самого себя, членов своей семьи, близких родственников».